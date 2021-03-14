綠領行動「綠在長沙灣」3個月收65噸廢物　回收儲分街坊愛換糧油

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-14 08:00

綠領行動去年底在青山道開設「綠在長沙灣」，至今成功回收逾65噸廢物，遠超政府定立的目標。街坊平日携帶回收物進店，職員會磅重提供「綠綠賞」儲值積金，然後教育市民自助分類。市民憑「綠綠賞」積分，可換領各款禮物，包括印尼撈麵、香米及芥花籽油等。有街坊表示，現時膠樽已不值錢，反而在這裡可換到禮物，最愛換米和油。 綠領行動項目經理王家智稱，市民的反應踴躍，其環保意識亦使他喜出望外，大部份膠飯盒、膠樽也被清洗至不留污漬，「隨便拎個（膠盒）上手都好似無用過咁，證明市民唔係唔想回收，可能只係以前社區無設施。」職員亦與街坊建立了融洽關係，每日在店舖閒話家常，儼如左鄰右舍。

綠領行動總幹事何漢威稱，團隊於2017年到台北考察社區回收店，發現其位置鄰近民居，感覺有別於香港三色桶的雜亂骯髒，環境寬敞又舒適。他們參考該處的運作模式，決定在港引入整齊有序的回收物收集、分類、暫存及運輸流程，至去年12月中開放「綠在長沙灣」回收便利點。

「綠在長沙灣」的裝潢和設施充滿綠色元素，最引人注目是高聳的「綠牆」，由520盆黃金葛組合而成。綠領行動項目經理王家智介紹，該款植物較「粗生」，同事每天悉心噴水及施肥，希望提倡與植物共存的生活模式。店內的影片區會播放源頭減廢等短片，旁邊的木椅是以紅酒箱裝嵌，別具特色。

影片區毗鄰的吧枱上有8個USB插頭，裝置連接店外的370W太陽能板，供市民為電話充電，一般3至4小時可充滿。店內亦設有漂書角、回收碳粉盒及二手物交換平台，冀減少物品浪費。

街坊平日會携帶回收物進店，職員會磅重提供「綠綠賞」儲值積分，然後教育市民自助分類。市民可憑「綠綠賞」積分換領各款禮物，如印尼撈麵、豆奶、毛巾、香米及芥花籽油等。然後職員會在後台作仔細分類，例如將塑膠細分成4號膠（背心膠袋、生果網等）、5號膠（餐盒、樽蓋、即棄餐具等）、6號膠（益力多樽、杯麵碗）等，再定時送上貨櫃車，交給環保署認可的下游回收商處理。

街坊伍女士說，社工介紹她到「綠在長沙灣」，形容回收經驗「好開心」，因職員年輕又熱情，樂意教導她清洗物品及回收步驟，「平時最鍾意用積分換廁紙，有時嚟4至5日都換到一包米。」

另一名街坊唐小姐稱，她每天也來回收，因現時膠樽已賣不到錢，反而在這裡可換到禮物，她最愛換米和油。職員凌先生表示，有些街坊每天也來一至兩次，「綠綠賞」儲值卡更累積了4萬至6萬分；職員和市民因環保建立融洽鄰舍關係，「我哋平時會同好多基層市民閒話家常，慢慢做咗朋友。」

王家智稱，比起回收環保站如「綠在深水埗」，「綠在長沙灣」更接近民居社區，分類操作亦更簡單，適合初接觸回收的市民。每日平均有約150人到訪，他們來自不同年齡組別，平日早上多數是長者，下午夾雜上班族和學生，假日則變成親子活動。

他形容市民反應踴躍，「塑膠每個星期要清3至4次，一到周末就會打爆，每個星期一實要清。」市民的環保意識亦使他喜出望外，大部份膠飯盒、膠樽也被清洗至不留污漬，「隨便拎個（膠盒）上手都好似無用過咁，證明市民唔係唔想回收，可能只係以前社區無設施。」

「綠在長沙灣」由開業至今，收集及處理了65.56噸回收物。（李恩慈攝）

「綠在長沙灣」開業至今，收集及處理了65.56噸回收物，當中大部份來自市民到場回收，少數來自外展回收街站。店舖每月平均回收9.42噸塑膠，比環保署定立的每月7噸目標多三成半；而其他回收物，如紙類、金屬、玻璃樽及電器等的每月平均回收重量為12.44噸，比環保署定立每月1噸的目標多約11倍。現時「綠在長沙灣」與25個處所合作回收，包括屋苑、中醫診所等，王家智期望未來能與社福機構等合作。