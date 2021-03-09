廚餘回收廠「O．PARK1」開放參觀　導賞團送堆肥　即睇有乜打卡位

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-09 00:00

平日有過期或食剩的食物，不少人習慣直接倒入垃圾桶，剩食就變成廚餘送到堆填區。其實剩食亦有回收價值，環保署於2018年7月啟用位於北大嶼山小蠔灣的「O．PARK1」有機資源回收中心，為全港首個廚餘回收設施，中心可將廚餘轉化為生物氣，作為發電之用。 今年3月起，環保署會開放「O．PARK1」讓公眾參觀，並接受網上預約導賞團服務。導賞團中，訪客可在天幕影院中觀賞廚餘由送到O．PARK1，至產生生物氣發電整個過程的動畫，認識廚餘如何轉廢為能。「O．PARK1」亦有多個「IGable」的打卡地點，參觀訪客亦可獲贈一包由廚餘回收製成的堆肥，作為紀念品。

廚餘回收廠O．PARK1系列：

O．PARK1日收110噸廚餘 落後目標一半 環保署承認：未收到咁多

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有機資源回收中心O．PARK1為全港首個將廚餘轉為電能設施，按設計每日可處理約200公噸廚餘。今年3月1日起，環保署安排中心開放予公眾參觀，並接受網上預約導賞團服務。

現時導賞團一日只設4團，分別以廣東話、英文及普通話進行，逢星期二閉館。受限聚令影響，目前導賞團只可3名訪客一團。若放寬限聚令，正常則可安排8至10人一團。中心亦設有團體參觀，供中小學或不同機構申請。

訪客到達O．PARK1後，首先可玩小遊戲，拍下照片就可分析參觀者，與哪一種食物「相似」。其後可到配備360度全景以及3D投影技術的「O．CLUB」劇場觀看動畫，與4位廚餘角色，一同經歷被運送到O．PARK1，輾轉去到厭氧消化缸，最後從生物氣儲存缸成功逃脫的過程，認識O．PARK1運作。

從影片了解運作後，訪客亦可在「O．LINK」漫步並近距離觀察設備及系統。O．LINK連接O．PARK1內兩個主要建築群，不但可飽覽O．PARK1全貌，更可遠眺小蠔灣海景。橋道兩旁，種有不少綠化植物，可供訪客拍照「打卡」。

另一「打卡位」則是位於堆肥及腐熟大樓天台的空中花園「O．FARM」，花園中種有不同品種的香草，如羅勒等，均使用回收廚餘所產生的堆肥種植，訪客拍照留影時，亦有香氣伴隨。

另外，空中花園中的大嘥鬼以農夫造型登場，更是全港首個以其他造型亮相的大嘥鬼大型擺設。在導賞團的最後，訪客均會收到一包在處理廚餘過程產生的堆肥，作為紀念品。