啟歷薄扶林分校教師確診　9歲學生全班送檢疫14天　校方反對無效

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-13 07:03

西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，累計逾50人染疫，波及多間國際學校，其中薄扶林啟歷學校被當局今刊憲列入强制檢疫名單。路透社披露，該校一班8、9歲的小學生全班被衞生防護中心要求送往隔離14天，期間允許一名家長陪同。網上流傳校長Ben Dixon電郵向家長解釋，稱曾請求當局不要這樣做，但對方堅持。《彭博》則報道，確診的是一名教師，涉事班級約有 20 人學生年齡為 8 至 9 歲。

啟歷學校(Kellet School)網頁昨日（3月12日）刊登通告指，學校即日關閉，全體學生轉為網上學習。而昨天晚間網上流傳一張該校薄扶林分校校長Ben Dixon署名致家長的電郵，「我們剛剛收到衞生防護中心(CHP) 通知，4NJA的所有孩子們需要被隔離。一位家長獲准陪同，CHP下午會單獨聯絡你們。」電郵稱稱他曾請求當局不要這樣做，但對方堅持。

未成年學生强制送檢并非首次，上月筲箕灣官立中學有兩名中六生染疫，該校約130名中六生須送檢疫中心隔離，在檢疫中心內過農曆年。

多家知名國際學校停課檢疫

西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，令疫情再度走入上流家庭，網傳波及至少六間國際學校，根據衞生防護中心11日記者會稱位於將軍澳的法國國際學校有一名員工確診，需停課，除員工外，學生及訪客亦須進行強制檢測。而時隔一天啟歷9歲小學生被强行送往隔離14日，則明顯是措施升級。

除了啓歷，位於薄扶林的英基學校協會西島中學(West Island School）、哈羅香港國際學校、港灣學校（The Harbour School )三間分校都會關閉，香港猶太教國際學校Carmel School，分別因學校出現URSUS Fitness群組的密切接觸者需停面授課、關閉校舍清潔此消毒，甚至自行為師生檢疫措施。。