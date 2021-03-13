強制檢測大廈｜半山豪宅帝景園錦園大廈等48幢上榜　啟歷學校強檢

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-13 05:09

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨（12日）公布新增60宗確診個案，當中本地個案佔54宗，西營盤URSUS Fitness群組佔47宗。政府今日(13日）凌晨刊憲，公在48幢大廈納入強制檢測大廈，中西區有市值過千萬元至數千萬億元豪宅上榜，包括帝景園第2座、錦園大廈B及C座、雍景臺第2座，以至南區碧瑤灣第27座、東區嘉亨灣第5座都上榜。

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食物及衞生局凌晨近2時公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），發出刊憲強制檢測公告，要求於指定期間曾身處84個指明地方的人士及曾在健身中心工作的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

根據現行法例，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。刊憲公告共列出48幢住宅大廈。

▼3.12新增強制檢測48幢大廈▼

疫廈中西區佔最多 海璇嘉亨灣都中招

上榜的大廈以中西區居多，包括嘉麗苑、蔚峰、高士台第1座、錦園大廈B及C座、蔚華閣、雍景臺第2座、秀麗閣、帝景園第2座及嘉和苑等。港島其他區也大疫廈，包括北角海璇第6座和雲景道雲峰大廈D座、西灣河嘉亨灣第5座、赤柱村道49號翠屋D座、薄扶林碧瑤灣第27座。

港島以外，將軍澳佔最多，有三幢上榜，分別是藍塘傲第5座、尚德邨尚明樓及日出康城 MALIBU第1A及1B座；新界西有華景山莊第11座及馬灣珀麗灣第20座。

億元富豪海灣無列強檢名單

九龍方面，京士柏道1號帝庭園第5座上榜，此外李鄭屋邨和睦樓、埗南昌鑽石樓及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第3座都要強制檢測。

刊憲的強制檢測大廈與患者報住大廈相若，但也有少許出入，個別單幢樓宇沒有納入強檢，如編號11203患者居住的赤柱億元別墅類富豪海灣，料因患者同屋家人都已送往檢疫而沒有上榜。

▼3.12新增確者報稱住所▼

任何在2月27日至3月12日期間曾身處任何以上所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月15日或之前接受檢測。受檢人士若在3月10日至3月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

公告列明任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

公告列明有四間學校有員工或學生確診，因此學校的員工、學生及訪客須進行強制檢測。有關學校為有學生確診的白田邨白田天主教小學，薄扶林啟歷學校則有一名教師確診，全校要檢測，其中一班約9歲的小學生全班被送往隔離。另兩間相信是補習學校。

公告列日任何在2月27日至3月12日期間曾身處上述所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於3月15日（下周一）或之前接受檢測。受檢人士若在3月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

需强制檢測的學校及教育機構（4個）：

3月12日新增強制檢測4間學校。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

多幢疫廈設流動採樣站

政府今日（3月13日）會在下列地點增設流動採樣站： 薄扶林碧瑤灣27座（2月14日開放）、堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓、北角雲峰大廈、北角海璇、西灣河嘉亨灣、柴灣康翠臺、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍、長沙灣社區中心、馬灣珀麗路、將軍澳藍塘傲、將軍澳尚德社區會堂、將軍澳日出康城MALIBU。

由今日日起，位於屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站會改設於建生社區會堂，暫定開放至3月20日（星期六）。位於將軍澳法國國際學校的流動採樣站會延長服務日期至3月13日（星期六），位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日（星期日）。

位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、深水埗楓樹街遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館、大埔社區中心籃球場及東涌北公園七人硬地足球場的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日（星期日）。

▼3.12強制檢測工作場所▼