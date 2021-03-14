鴨脷洲港灣學校老師曾訪URSUS Fitness　引爆校內傳播至少3人染疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-14 19:01

疫情再掀爆發，健身室群組闖入教育界。一名西營盤Ursus Fitness顧客，為鴨脷洲邨利怡樓港灣學校（The Harbour School）IT老師，他首先感染了一名同部門同事，該同事又跟教美術的老師接觸，但未能確認存三代傳播，因學校有爆發，入過IT班房的35名學生及6名助教都要入檢疫中心，港灣學校聯同其他7間學校因有確診個案到訪過都要停課。

▼鴨脷洲港灣學校疑爆發▼

一名鴨脷洲邨利怡樓港灣學校IT部35歲男老師（編號：11227），為爆疫健身室Ursus Fitness顧客，他3月10日發病，最近上班日為3月8日，即仍然在傳染期內。他感染了同部門38歲男同事（編號：11254），11254患者3月11日發病，同日最後上班。11227及11254及曾跟一名任教美術的同事在IT房同場，11254更有跟美術老師傾談10分鐘，兩人都有戴口罩，美術老師對病毒初步呈陽性，反映學校有小型爆發。

逾40人列密切接觸者

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮補充，美術老師的辦公室在IT房隔鄰，由於三人的流行病學調查共通點為到過IT房，相信主要途徑都是人傳人，兩名IT老師主要在IT班房教學，因此到過IT房的35名學生及6名助教都被列作密切接觸者，其他班房未有新確診個案，中心亦會調查美術老師的密切接觸者。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

港灣學校在校網上載新聞稿，有一名兼職員工曾到過Ursus Fitness，該員工只短暫在學校逗留，昨午的檢測結果呈陰性，新聞稿又提到該員工亦有結果呈陽性。

多間學校因確診者到過要停課 1.港灣學校（The Harbour School，The Grove） 2.香港法國國際學校（French International School） 3.九龍灣啟歷學校（Kellett School Kowloon Bay） 4.薄扶林啟歷學校（Kellett School Pokfulam campus） 5.西島中學（West Island School） 6.盈思幼稚園（Witty International Kindergarten） 7.聖若瑟書院 8.九龍真光中學

另外，昨日已初步確診，今日正式確診的5歲元朗太陽島英文幼稚園女童，逢周一、周五都會上學，她3月5日最後上學，住元朗石湖圍，3月12日的樣本呈陽性，暫有3名老師或教職員、14名學生要檢疫，其無業的49歲父親亦已確診，本身無病徵，3月13日在屯門醫院急症室樣本呈陽性。

一名住深水埗南昌街鑽石樓的67歲九龍真光中學男校工亦確診，他工作時不會接觸學生或教職員，3月13日最近上班，本身無病徵，3月12日樣本呈陽性，亦要停課14日，鑽石樓早前已有確診個案，他跟該患者住同層。其67歲妻子為家庭主婦，經常到北河街街市。