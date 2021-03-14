新冠肺炎．3.14｜連續兩晚半山封區檢測　URSUS Fitness群組破百

撰文： 陳嘉慧 歐陽德浩 袁澍 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 陳淑霞 黃穎津 王潔恩 孔繁栩 楊倩 最後更新日期： 2021-03-14 23:45

本港新冠肺炎疫情反彈，周日（14日）公布新增24宗確診個案，另有逾20宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計109人確診。 政府今日再封區檢測，封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號；以及封鎖舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。

【23:00】公務員事務局表示，截至3月14日下午8時的過去24小時，約4,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。同一時間，約6,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

此外，截至今日零時零分，過去24小時共有四宗送院個案，其中兩宗已經出院，兩宗留院觀察。當中有3人是接種科興疫苗，一人接種復必泰疫苗。

新冠疫苗｜增4人打針不適送院 49女子接種復必泰後出疹毋須留醫

【22:30】英基表示，由於西島中學一名成員確診，會跟從衛生防護中心的指示關閉14天，所有教職員和學生需接受病毒檢測。在學校關閉期間學生會繼續在網上上課。學校會進行徹底深層清潔及消毒。

【22:00】衞生署表示，由於國泰航空於2021年3月13日由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班（CX906），有5名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機在3月15日至28日期間，從菲律賓馬尼拉着陸香港。

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封區檢測︱一連兩日封半山屋苑強檢 帝景園居民：理解但可以好啲

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

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3月14日薄扶林道多幢大廈封區檢測情況：

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【20:15】香港酒吧業協會主席錢雋永指疫情反覆已屬香港新常態，清零目標遙遙無期，而基層員工已無力支撐，他指只要能復業，酒吧業界願意無條件配合政府任何防疫措施。

有酒吧經理稱，停工數月來只能勉強依靠一半人工交房租，有時更要借用年邁父母積蓄維持生計。也有酒吧員工稱自己乃家中經濟支柱之一，現停業數月，家中環境困難，就讀中六的幼弟更需兼職幫補家計。

近三個月210酒吧結業 員工中六弟要兼職打工幫養家 業界促復業

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政府一連兩晚封區檢測，包括圍封URSUS Fitness附近幾幢大廈。(李澤彤攝)

政府一連兩晚封區檢測，包括圍封URSUS Fitness附近幾幢大廈。(李澤彤攝)

【19:00】政府一連兩晚封鎖富豪住宅區，今晚7時分別在中西區薄扶林道，以及舊山頂道指明「受限區域」，作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。

薄扶林道「受限區域」包括薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號。舊山頂道「受限區域」為山頂道23號帝景園第一座至第五座。

封區檢測︱連續兩晚封半山區 帝景園上榜 薄扶林道多廈住客禁足

港灣學校(The Harbour School．The Grove)爆疫

【18:50】《香港01》今日（14日）接獲消息，政府計劃將現時60歲才可接種的界線，下降最多至50歲或55歲。



專責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權亦在facebook專頁透露，將會擴大接種組別範圍，降低年齡要求，大部分納入接種範圍的市民都不再需要工作證明，具體安排日內會公布。

新冠疫苗｜聶德權：將降低年齡要求擴大接種範圍 毋須工作證明

【18:15】政府指，異常事件未必是由疫苗引起。根據衞生署衞生防護中心資料，2019年，本港有6,096人死於心臟病（包括缺血性心臟病、高血壓性心臟病等），相當於每日有約16人。同年，有2,970人死於腦血管病（即包括中風、腦出血等），相當於每日有約8人。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，現時對異常事件的監測，只能顯示異常事件與打疫苗之間的「時序關係」，而非「因果關係」。他認為，在理解異常事件的數字時，要以疾病在社區背景中的發生比率來理解，認為現時相關疾病發生比率未超出預期。

數據揭港日均16人心臟病亡 中風等奪8命 接種疫苗病發未超預期

▼41個被列入強制檢測通告的工作場所▼

【18:00】根據政府連續兩日(3月12、13日)公布的強制檢測通告，一共有41個工作場所上榜，當中涉及13間金融機構，佔近三分之一，包括位於國金二期的瑞銀集團、滙豐總行、中環渣打大廈。除了金融機構，強檢名單亦包括不少專業界別，包括4間律師事務所、多間顧問公司；更有為人熟知的時裝品牌辦公室，包括H&M及Chanel。

強制檢測場所｜兩日41間上榜 兩間在IFC二期 H&M、CHANEL上榜

【17:15】歐家榮指，The Harbour School已有2名人士確診及一人初步確診，第一名患者是URSUS Fitness顧客，第二人則與第一名患者一樣是IT老師，會共用同一間IT課室，全日很多時間會一齊，而第三位初步陽性患者，是一名視覺藝術，於IT房隔離上課，曾入去IT房和第二個案傾談10分鐘，但當時有戴口罩。初步觀察仍是人傳人途徑，因大家有密切接觸。

鴨脷洲港灣學校老師曾訪URSUS Fitness 引爆校內傳播至少3人染疫

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

【17:00】歐家榮指，URSUS Fitness群組已累計109宗確診個案，當局已好努力做密切接觸者追蹤，由於病毒潛伏期可達14日，最少觀察一星期先知群組是否受控。他又指，不少個案已在自己工作場所散播，並在學校等地方出現二代傳播，情況令人值得關注，「如果控制不好，有機會散播開去。」

他又指，有個案在未被當局找到前已出現病徵，有機會在社區傳播，令社區持續存在隱形傳播鏈。他又承認，仍未找到群組源頭病人。至於群組最早發病個案是3月6日，曾於3月2及4日去過URSUS Fitness，至於其他個案大部分在3月8日至12日左右出現病徵。歐家榮表示，現時觀乎流行病學曲線圖，有些似名潮食館群組，出現超級傳播者，但名潮是單一事件，今次時已分散開去，估計可能源頭是一名無症狀感染者，不知道何時開始傳播，仍在調查中。

初步確診逾20宗主要屬URSUS群組 松齡德豐護老院長者中招無源頭

強制檢測大廈｜至少再增10廈 半山嘉兆臺上榜

【16:45】庾慧玲指，截至今早9時，過去24小時再多16名病人康復出院，至今累計10754名病人出院。現時有13名患者危殆，10人情況嚴重，245人情況穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新情況。

歐家榮表示，截至今日凌晨，本港過去24小時新增24宗確診個案，全部是本地個案，有10宗無源頭。

URSUS Fitness累計109患者成第二大群組 今新增10宗源頭不明

第一宗無源頭個案，是一名56歲家庭主婦，居於南區田灣鴻福苑鴻澤閣，平日主要去香港港仔街市，3月9日起有病徵，翌日找私家醫生並取樣本，其後證實確診。

第二宗無源頭個案是一名44歲男子，是一名地盤搭棚工人，主要在啟德沐泰街6565號地段工作，其公司是匯寶棚業，是寶華工程的二判公司。他於3月12日最後一天返工，同日發病。由於他要做例行檢測，3月7日做完最近一次檢測後，家住錦田高埔村，5名同事列密切接觸者，地盤亦要強制檢測。患者平日會去大橋街街市。

第三宗無源頭個案，是一名39歲男子，居於屯門瓏門第7座，於新太陽廣場工作，3月9日最後一日上班，同日發病，經私家醫生留樣本呈陽性。

至其餘7宗無源頭個案，分別是編號11259的38歲男子，於機場環亞貴賓室（機場6樓貴賓室），從事工程管理，居於大埔新興花園康仁閣，7名同事列密切接觸。

個案編號11261，是一名65歲女子，居於黃埔花園1座，於漆咸道北東貿商業大廈上班。她於3月12日發病，經私家醫生轉介急症室，丈夫已初步陽性。

個案編號11267，是一名48歲女子，3月10號去過my fitness做瑜伽，已建議停業14日，同班有8名同學要檢疫。

佐敦My Fitness曾有患者到訪，健身中心會停業消毒。（My Fitness FB圖片）

個案編號11272是一名64歲男子，居於羅便臣道嘉兆臺1座，居於元朗雞地，於豐利建築工程工作，3月13日最後上班，但早於3月9日已有病徵，3月10日樣本已呈陽性。

個案編號11273是一名12歲青年，居於康盛花園2座，在九龍塘官立小學六年級就讀，3月5日最後一天上課，3月11日出現病徵，翌日樣本檢測呈陽性，會追蹤學校有無密切接觸者，衞生防護中心已建議停課。其父親於3月13日發病，於利豐紗廠工作，最後於3月12日上班。

另一無源頭個案是一名5歲女童，於太陽島英文元朗幼稚園就讀K2班，3月5日最後上學，逢周一及周五有面授課程。居於元朗石湖圍，3月12日到港安醫院留樣本呈陽性，暫時找到3名老師或員工、14名學生列密切接觸者。其父親亦已確診，是一名49歲無業人士，本身無病徵，3月13日於屯門醫院急症室留樣本呈陽性。

另一無源頭個案，是一名67歲女子，是一名家庭主婦，居於深水埗南昌街鑽石樓，3月12日要接受強制檢測，但早於3月9日已有病徵，3月12日的樣本呈陽性，她與早前同大廈的個案同層，但屬於不同單位，經常到北河街街市。其67歲丈夫亦確診，於九龍真光中學做校工，工作不會接觸學生或教職員，3月13日已最後上班， 本身無病徵，3月12日樣本陽性，已建議學校停課14天。

歐家榮又透露，14宗關連個案中，有10宗與URSUS Fitness佔10宗，即群組已累計109宗，大部份發病日期介乎3月6日至3月13日，群組已找到750名緊密接觸者要檢疫，1900人要強制檢測，涉及7間學校因有確診者到過而要停課，並有90幢大廈及60個工作場所要強制檢測。

而The Harbour School亦出現小型爆發，最初個案是一名URSUS Fitness顧客，於學校任教IT，個案編號是11254。而該校一名教藝術的老師今日亦初步陽性，曾接觸染疫IT老師， 三人曾在教IT的班房接觸，衞生防護中心會安排曾到該課室的人檢疫，現有兩班同學共35學生及6名助教列密切接觸者入住檢疫中心。

此外，截至今午有20多宗初步確診，10多位與URSUS Fitness群組有關。另至少有一宗源頭不明個案，是一名81歲男子，在松齡德豐護老院居住，過去數星期沒有訪客，平日會去大廳吃飯，有時無戴口罩，同層有30名院友及員工要檢疫。該名長者3月13日出現病徵，同日送廣華醫院，會派樽安排其他員工及院友測試。

另有一宗不確定個案，源頭不明，但結果未確定要進一步檢測，是一名20歲女咖啡師，於East Latte工作，有時去太古城中心太平洋咖啡(Pacific Coffee)工作。她居於小西灣邨瑞發樓，2月17日檢測時呈陰性。

新冠疫苗｜優先群組僅14%人預約打針 專家促增至每日打5、10萬人

▼中環愛丁堡廣場流動檢測站 大排長龍檢測▼

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港府研擴疫苗接種群組 消息：擬降至50歲 專家斥未解決信心問題

【14:48】本港新冠疫苗接種計劃推展超過兩周，累計有6人打針後離世，雖然未能證實死者跟疫苗有直接關係，但社會對疫苗已有信心危機、接種反應冷淡，僅17.7萬人接種第一劑。



特首林鄭月娥揚言接種速度緩慢，要再擴大接種群組數量。消息人士向《香港01》透露，高風險職業大多已納入優先群組，因此擴大方向暫不會再以行業考慮，擬將現時60歲才可接種的界線，下降最多至50歲或55歲。有專家認為，政府未解決市民信心問題，便擴大接種群組於事無補，只是迴避問題。

URSUS Fitness爆疫｜健身男照做gym：餐廳爆都去餐廳食嘢㗎啦

【13:46】新冠疫情反覆，URSUS Fitness群組累計99宗確診個案，有健身人士、健身群組相關的強制檢測大廈住客及國際學校學生紛紛到位於中環愛丁堡廣場的流動檢測站接受檢測。



於早上10時，現場已有超過160人排隊，人龍長達百米。有做檢測的健身男士無懼健身室爆發群組，表示之後仍會維持到健身室做GYM。也有就讀國際學校的學生表示相當擔心疫情，表示平日會盡量留在家中避免外出。

科興疫苗｜多2人接種後死亡 長者稱為人為己照打針：有猶豫過

【13:06】本港疫苗接種計劃進行逾兩周，接種人數累計達17.7萬人。不過，政府昨日（13日）亦公布，再多兩人接種科興疫苗後死亡，累計6人接種科興後離世。元朗天暉路體育館今日仍有不少市民排隊入場接種科興疫苗，除了長者外亦有餐飲、醫療機構員工打針。



年逾60歲的林太今日前來接種，她說家中另外幾人都已經接種疫苗。至於早前有人接種疫苗離世，她坦承說「有猶豫過」，但認為接種疫苗是為己為人。

【12:33】消息稱，今日新增超過20宗確診個案。

【11:30】中西區指明「受限區域」相關執法行動於上午約11時完成，發現有16人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

▼半山豪宅殷樺花園、雍景臺封區檢測 無發現確診▼

封區檢測｜半山雍景臺、殷樺花園未發現確診 150戶未應門

【09:36】自昨晚8時30分起限制在中西區指明「受限區域」（即中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座及中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。自今日上午約九時起，中西區指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約1 855名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約980戶，當中約150戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

強制檢測大廈｜西區13廈污水呈陽性上榜 連號組成3個街區

02：10 政府刊憲，新增64個强制檢測地點（44住宅、12工作場所、1健身房、7學校）

政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處64個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。包括44個住宅、12個工作場所、1個健身房、7個學校場所：包括中西區聖若瑟書院、薄扶林西島中學、南區鴨脷洲港灣學校、九龍灣啟歷學校、香港西環盈思國際幼兒樂園/幼稚園、香港大學嘉道理生物科學大樓 6 樓及許愛周樓 3 樓地球科學系。

強制檢測學校｜啟歷九龍灣、聖若瑟書院、盈思幼園及港大上榜

強制檢測工作場所｜Chanel 、瑞銀、 渣打、富衛、國泰上榜

科興疫苗︱兩名曾打針後危殆男子今不治 增63歲男急性中風命危

新冠疫苗｜增1.42萬人接種4人送院 2人打BioNTech後出疹

新冠疫苗｜中大醫學院教授打BioNTech 許樹昌：手臂痛咗半日

▼3月13日羅便臣道封區檢測▼

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封區檢測｜封半山豪宅 住戶薛家燕：會配合、已推掉工作

01：40

14日凌晨1點40分左右，封區强制檢疫中的檢測取樣程序進入尾聲。封區範圍内殷樺花園住戶之一藝人薛家燕與兒女一同落樓接受檢測。她對記者説：「無事，唔擔心啊，聽日就有消息架啦，多謝關心。」，並向鏡頭表出OK手勢。

封區檢測︱羅便臣道雍景臺及殷樺花園被封 首封豪宅區

▼3月13日新增URSUS Fitness群組豪宅大廈▼

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患者行蹤｜38歲女曾到海港城「太平洋會」 11歲女童曾到西島中學

根據衞生防護中心昨晚更新的資料，一名38歲女子曾到位於海港城的私人會所「太平洋會」，該會所有健身設施，亦有美容中心和多間餐廳，董事會成員包括前政務司司長唐英年、前財經事務及庫務局局長陳家強、東亞銀行執行主席李國寶等人。

另外，再多6間餐廳上榜，當中包括尖沙咀國際廣場南海一號，海港城海運大廈「芽莊越式料理」。亦有一名11歲女確診者曾到位於薄扶林的英基學校協會西島中學（West Island School），未知是否該校學生。

確診大廈｜增45幢 帝景園累計兩座 蔓延到愉景灣、屯門私樓

衞生防護中心13日公布新增47宗確診，當中有35宗屬URSUS fitness群組。據當局晚上更新確診個案住宅大廈名單，新增45個住址，集中在港島區。

以中西區佔最多續成「重災區」佔22個，全屬URSUS fitness群組，並有豪宅屋苑再上榜，包括樓價近億元的半山區帝景園，繼第2座後，今日有第4座住客確診。高士台一座增至4宗。另外，該群組有個案報住其他地區私樓，包括愉景灣康慧台康頤閣新增兩宗，油麻地御金．國峯第一座、屯門黃金海岸二期亦上榜。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫成大型群組▼

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