確診大廈｜增45幢　帝景園累計兩座　蔓延到愉景灣、屯門私樓

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-13 22:30

本港新冠肺炎疫情反彈，西營盤URSUS fitness群組持續擴大。衞生防護中心今日（13日）公布新增47宗確診，當中有35宗屬URSUS fitness群組。據當局晚上更新確診個案住宅大廈名單，新增45個住址，集中在港島區。 以中西區佔最多續成「重災區」佔22個，全屬URSUS fitness群組，並有豪宅屋苑再上榜，包括樓價近億元的半山區帝景園，繼第2座後，今日有第4座住客確診。高士台一座增至4宗。 另外，該群組有個案報住其他地區私樓，包括愉景灣康慧台康頤閣新增兩宗，油麻地御金．國峯第一座、屯門黃金海岸二期亦上榜。

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增45個住址 中西區佔22個

新增47宗確診個案，43宗屬本地個案，當中35宗與URSUS fitness群組有關，包括25名顧客及10名公司或家中緊密接觸者，大部份在檢疫中心確診，或聯繫時已有病徵。據衞生防護中心晚上更新患者住宅大廈名單，新增45個住址，集中港島區涉及30個地點，當中又以中西區佔最多續成「重災區」，全屬URSUS fitness群組，涉22個住宅大廈。

帝景園再上榜 高士台一座增至4宗

中西區多個豪宅屋苑出現不止一宗確診，包括半山區帝景園再上榜，繼第2座住客昨確診，今日有第4座住客確診。高士台一座今日有2宗個案，#11231及#11238，分別是49歲男及35歲女，同於3月12日發病。

換言之，高士台一座近日已累計4宗確診，昨日確診的住客#11161及#11188，分別為36歲男於3月9日發病，及44歲男於3月8日發病。另外，真光大廈再增1宗，翠海別墅B座再增2宗，分別都累計有3宗。

群組住址增愉景灣、屯門私樓

港島區外，URSUS fitness群組有個案報住其他地區私樓，包括愉景灣康慧台康頤閣新增兩宗，個案#11224及#11225，分別是34歲女及36歲男，同於3月11日起有病徵，前者另外報住半山加冕臺1號。油麻地御金．國峯第1座亦上榜，#11248為36歲男無病徵。屯門豐景園第1座及香港黃金海岸二期第11座，亦分別有一宗確診，前者是29歲女於3月10日發病，後者是38歲男於3月11日發病。

▼3月13日更新患者住宅及到訪大廈名單▼

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四宗無源頭確診個案

另外，新增無源頭確診個案方面，個案#11243為34歲女，住新蒲崗采頤花園第3座，分娩後檢測呈陽性。#11246為41歲男，住尖沙咀彌敦道喜利大廈，於養和醫院任維修工。#11255為36歲男，是三菱升降機維修員，住牛池灣彩輝邨彩華樓。

#11252為24歲女，住鴨脷洲海怡半島怡麗閣，在中環永富商業大廈上班，曾去Pure fitness yoga ，但最後一次於2月19日到訪，要再觀察與早前去健身中心有無關。文件指，四宗個案均無病徵。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫成大型群組▼

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