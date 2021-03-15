封區檢測｜中西區薄扶林道7大廈　680人檢測零確診　170戶無應門

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-15 11:26

政府繼續以「封區檢測」策略圍堵社區傳播，昨晚（14日）圍封中西區薄扶林道7幢大廈，680名居民檢測樣本中無人確診，但170戶未有應門，今早7時已接受檢測的居民已可離開，政府在9時完成整個行動。

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當局昨晚7時圍封中西區薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號，一共7幢大廈，任何在3月1日至14日在有關大廈逗留超過兩小時人士，都要在3月16日或之前檢測。

而昨晚在有關大廈的人，亦被要求在今日今日凌晨2時前到臨時採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測，約680名居民接受檢測，當中一個樣本檢測結果未核實完畢，直到今早9時多，政府更新稱無人確診。

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封區內的居民今早7時起，只要出示陰性結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，向在場工作人員提供個人資料後，可經指定出口離開，薄扶林道就到約9時整個行動完成後才解封。

政府昨晚在薄扶林道7幢大廈派員到訪約600戶，當中約170戶無人應門，包括確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。當局期望該170戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府。

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政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在二○二一年三月十一日至十四日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第4級罰款即25,000元及監禁6個月。

今次行動中，民政事務總署（包括觀塘民政事務處、中西區民政事務處、南區民政事務處、深水埗民政事務處）、警務處、消防處、衞生署、食物環境衞生署及衞生防護中心動員共約300名人員，並向受影響居民提供簡單食物，包括梳打餅、罐頭食品、杯麵、蛋糕、粟米粒、荳奶及樽裝水等，亦提供一盒口罩。