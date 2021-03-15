封區檢測│薄扶林封區巴士改道　持枴杖長者需行斜路轉搭港鐵覆診

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-15 12:29

新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness爆發群組感染，累計109人確診。昨晚﹙14日﹚政府封區檢測健身中心位處的薄扶林道，今早﹙15日﹚政府表示約680名居民接受檢測，未發現確診個案。 早上約8時13分， 政府拉開封鎖線，陸續有居民向職員出示陰性檢測證明，再離開現場趕往上班，當中有人批評：｢阻住返工！｣另有持枴杖的八旬長者表示，本身乘巴士到醫院覆診，但由於巴士線受封區而改動，因此只能行走斜路往港鐵站，預計需額外花一小時。

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健身中心位處的薄扶林道，政府昨晚封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號。今早政府表示，約680名居民接受檢測，未發現確診個案。

今早約8時13分，警方解開封鎖線，居民出示陰性證明後，便可離開。現場所見，未有太多市民離開，不過當中主要為｢上班族｣，正趕往上班，有市民批評：｢﹙封區﹚阻住返工！｣

封區期間，居民除了不能自由出入，多條途經的巴士線亦受影響，需改道行駛，中西區區議員葉錦龍形容，薄扶林道屬重要交通幹道，連接南區及中西區。

八旬長者馮先生表示，封區前已購買物資，未有太大不便，不過今早原本需往位於黃竹坑葛量洪醫院覆診，由於受封區影響，部分巴士改道，只可行走斜路往港鐵站乘車，或須花多一小時才到達醫院。（黃偉倫攝）

手持枴杖的八旬長者馮先生表示，封區前已購買物資，未有太大不便，不過今早原本需往位於黃竹坑葛量洪醫院覆診，由於受封區影響，部分巴士改道，只可行走斜路往港鐵站乘車。他表示，之前正正外出行走斜路時，不慎跌倒才需使用枴杖，估計今日改乘港鐵，或須花多一小時才到達醫院。

馮先生表示，其大廈未有確診個案，故未有太擔心疫情，但已經｢唔去飲茶，唔去公眾地方｣。對於封區檢測的成果，他認為亦曾發現個案，有一定成效，｢都幾好，唔知有事仲死火｣。

居民張先生表示，封區決定突然，其住所前日已列入強制檢測通告，昨早接受檢測後，晚上卻被封區檢測，當時未知是否須再接受檢測。他表示，一直注重個人衛生，即使住所鄰近URSUS Fitness，也未有太擔心，不過認為｢Check﹙檢測﹚清楚啲都好嘅｣。

張先生表示，封區決定突然，其住所前日已列入強制檢測通告，昨早接受檢測後，晚上卻被封區檢測，當時未知是否須再接受檢測。（梁鵬威攝）

是次封區暫未能發現陽性結果，對於是否勞民傷財，張先生表示，｢如果可以盡快揾到源頭，唔畀佢再擴散都係好事｣。

另一居民賴小姐認為，封區帶來不便，未能出外購買晚餐，幸好家裏有食物，故未太受影響。她認為，封區屬｢無辦法中嘅辦法｣，否則難以找出隱性患者。雖然鄰近健身中心，不過她表示未有太擔心，因為中心為街舖，沒有與屋苑共用出入口，但經過時會｢望一望，行快兩步｣。

居民梁先生亦表示，封區未造成太大影響，「登記咗，食完飯，睇完波，瞓醒覺，返工｣，即使沒有發現確診個案，亦不算勞民傷財，｢一個﹙確診﹚都可以擴散好多人｣。他表示，健身中心傳出爆疫後，翌日便即時前往檢測，不過據其每日觀察，其實健身中心內不少人均有佩戴，內裏情況未必如坊間想像般惡劣。