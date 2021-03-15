建造業議會主席陳家駒3月初曾到竹篙灣檢疫：隔離設施雅潔

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎肆虐逾年，建造業議會主席陳家駒今日（15日）發文，提到3月初因被界定為密切接觸者，須到竹篙灣檢疫中心隔離，又稱可以「體驗」到MiC 「組裝合成」建築法的成品，又指隔離設施雅潔。他形容，「疫症面前沒有強者」，呼籲市民接種疫苗、保持社交距離等才是「王道」，飲茶食飯則「可免則免」。

陳家駒在文章提到，一名同事在自願檢測的過程中確診，故他和幾位同事被介定為密切接觸者，需接受隔離觀察。他說，為體驗MiC 「組裝合成」建築法的成品，選擇到竹篙灣檢疫中心接受隔離，又指疫隔離並不是度假，單獨被關在一間200呎的小房間並不好受。

建造業議會主席陳家駒今日（15日）發表文章，提到3月初因被介定為密切接觸者，而到了竹篙灣檢疫中心隔離。（資料圖片／廖雁雄攝）

他在文中指，如議會沒有推動建造業自願檢測，染病同事不會在早期便被發現，得到治療，或會有更多同事被感染，後果會非常嚴重；又慨嘆如沒有推動 MiC，「又何來竹篙灣這麼雅潔的隔離設施給我們使用呢？」

在文末，他形容「疫症面前沒有強者」，只有接種疫苗、戴口罩、減少接觸、保持社交距離、做好個人衞生才是「正道」，飲茶食飯等活動則「可免則免」

新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心廁所喉管淤塞　政府緊急清理沙井內雜物
女子竹篙灣檢疫滾水燙傷雙腳3小時始獲送院　區議員轟中心應變差
新冠肺炎｜檢疫女子不適送北大嶼山醫院　擬回竹篙灣時失蹤
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。