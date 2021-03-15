政府宣布接種群組擴至30歲或以上　佔合資格人口8成　明起可預約

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-15 15:38

本港新冠疫苗接種計劃緩慢，特首林鄭月娥日前更表達不滿。公務員事務局局長聶德權今日（15日）承認市民受嚴重事故影響，打擊對疫苗的信心，導致接種反應緩慢，因此有空間擴大接種覆蓋面，由60歲界線下調至30歲或以上人士都可以接種，涵蓋人口超過550萬，佔適合打針人口的8成，該批人士明日開始可以預約打針。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

有市民打針後離世、面癱，影響社會對疫苗的信心。聶德權承認接種人數受嚴重事故的信心影響，「比開頭反應慢咗落嚟」，反映有空間擴大接種組別，而且明日會有多12間接種中心投入服務，每日的接種名額亦會增加至23000個，現時直至3月底有30萬個名額，為了滿足願意接種但現時未覆蓋的群組，將優先群組大規模擴大，由60歲或以上人士，下調至30歲或以上人士；而家庭傭工因為要照顧長者、小朋友，他們都會被納入接種群組獲注射疫苗。

聶德權表示，為簡化行政程序，預約接種的市民毋須再提供工作證明，只須要出示身分證便可以打針，但希望市民預約時填寫所屬群組作統計之用。疫苗接種開始18日，截至今午1時，有198,100人打第一針，佔16歲或以上人口3%。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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被問到現時只有約234.3萬劑疫苗，可為117萬人打針，突然將接種群組增至逾550萬人，會否導致疫苗供應不足，聶德權稱科興及復必泰疫苗有供應時間表，兩款疫苗每個月都有新供應到港，「兩隻疫苗供應都唔存在問題」，會跟供應商緊密聯繫。