新冠疫苗｜科興：海外接種含60歲以上人士　基礎疾病人群宜先接種

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-15 10:19

內地60歲以上人群接種新冠疫苗已經獲批，正展開分步驟接種計劃。官媒《科技日報》就疫苗事宜採訪多名專家，科興控股董事長尹衛東表示，「從原則上來講，有基礎疾病的人，應該優先接種疫苗。因為基礎疾病人群一旦接種疫苗，對於新冠感染之後的重症預防、住院控制、減少死亡等方面都能發揮很大的作用」。

《科技日報》15日（周一）報道指，相關數據顯示，在巴西、智利、土耳其目前接種新冠疫苗的人群中，60歲以上人群佔多數。科興控股生物技術有限公司品牌與公共關係總監劉沛誠表示，「科興的新冠疫苗克爾來福目前獲批使用的國家中，（接種者）幾乎都包括60歲以上的老人。土耳其接種了一千多萬劑克爾來福，其中60歲以上老人接種量就達400多萬劑」。

疫苗專家、美國FDA前審查員李忠明表示，在美國是優先給老年人打疫苗，和老年人打流感疫苗、肺炎疫苗的注意事項差不多，很安全。

至於內地先開展18歲—59歲年齡段的接種工作，國藥中生集團董事長楊曉明表示，「因為在設計臨床試驗時，為了安全起見，先開展了18周歲—59周歲的試驗，所以這個年齡段的數據和結果出來得最早（因此最先開展接種），然後才是60周歲及以上， 17周歲及以下的」。楊曉明指，目前國藥獲批的兩款新冠疫苗使用說明書中寫明適應年齡段「18周歲以上」，已經包括60周歲以上的人群。

科興控股董事長尹衛東。（網絡圖片）

此外，報道指，另一個原因是中國目前的疫情控制良好。尹衛東表示，「我國的新冠疫情極少，老年人的感染機率極低，有條件開展有序的疫苗接種工作。」

尹衛東又指，「作為老年人，只要高血壓是控制的、血糖是平穩的、服藥都是正常的，就可以接種新冠疫苗」。但如果高血壓控制不好，應先進行高血壓方面的治療，平穩之後，再接種新冠疫苗。

尹衛東也特別提醒醫療機構，在對老年人進行新冠疫苗注射後應有一些特別的監測，有益於緩解老年人的緊張，也便於正確理解一些與疫苗無關的偶合反應，還可以通過社區組織上門服務等方式提高老年人的接種便利性。