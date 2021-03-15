新冠疫苗｜梁子超對放寬年齡增接種存疑　業界料四成教練願接種

新冠疫苗接種計劃展開逾兩週，至今6人接種科興疫苗後死亡，令不少人憂慮，近日預約量有所下降。消息指，當局擬將接種年齡門檻，由現時的60歲，調低至50歲或55歲。

呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目上表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。他建議政府從其他使用類似疫苗的國家取得數據，提供予專家委員會審視。

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，若健身教練接種疫苗，可維持14天檢測一次，會是誘因，有四人會願意接種。