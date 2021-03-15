新冠疫苗｜梁子超對放寬年齡增接種存疑　業界料四成教練願接種

新冠疫苗接種計劃展開逾兩週，至今6人接種科興疫苗後死亡，令不少人憂慮，近日預約量有所下降。消息指，當局擬將接種年齡門檻，由現時的60歲，調低至50歲或55歲。
呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目上表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。他建議政府從其他使用類似疫苗的國家取得數據，提供予專家委員會審視。
亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，若健身教練接種疫苗，可維持14天檢測一次，會是誘因，有四人會願意接種。
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梁子超表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，惟按照現時預約速度，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。梁子超認為，接種人士不再需要提供工作證明，的確可帶來方便，惟未必能夠增加大量人預約接種。
梁子超表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，惟按照現時預約速度，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。（資料圖片）
梁：放寬年齡限制幫助或不大
梁表示，接種量或未見增長，最主要由於最近疫苗相關事件已帶來信心問題。他建議政府從其他使用類似疫苗的國家，例如從巴西、英國、土耳其取得數據，交給專家委員會審視，評估疫苗是否真的與中風、心臟病有關，尤其對長者、長期病患者的影響，「佢哋最需要保護，如果佢哋唔安心，好難起到接種疫苗的風氣。」
邱益忠表示，若接種疫苗，可維持14天檢測一次，會是誘因，估計有四成健身教練都會願意接種。（資料圖片/梁鵬威攝）
四成教練願打疫苗 保兩週檢測一次
西營盤URSUS Fitness出現群組爆發，有指健身教練需7天檢測一次，而若接種疫苗，可維持14天檢測一次。主持人問到這會否是一大誘因，邱益忠表示，會有一定誘因。他估計，有四成健身教練都會願意接種，以增大眾及顧客信心；另有六成人或因副作用、濕疹敏感等問題未能接種。邱又指，疫情以來，與政府從未有正式溝通渠道，大多時候要政策出來後業界才知悉。
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