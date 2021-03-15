陳肇始：疫苗接種率低或再關閉處所　亦是開通跨境出行重要考慮

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-15 16:56

本港疫苗接種計劃展開後，至今近20萬港人接種，但多名市民接種後出現不適，甚至死亡。 食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）在記者會上強調，若疫苗接種情況未如理想，為公眾健康會考慮收緊社交距離措施，必要時關閉部分處所；又稱本港疫苗接種率是未來恢復跨境出行，以及放寬對跨境旅客實施檢疫措施的重要考慮，呼籲市民積極響應接種疫苗。

陳肇始表示，疫苗接種計劃按科學委員會的建議優先次序及有序擴大優先群組，根據衛生防護中心公布的定期報告，暫時沒有特別明顯因素懷疑接種疫苗後，導致預期以外的不良反應，也沒有顯示任何死亡個案與疫苗有因果關係，強調兩款疫苗「安全、有效、具品質保證」。她又指，最重要是相信科學、看數據，暫時沒有數據顯示接種疫苗後某些疾病特別增加，建議有擔憂的市民在接種前先諮詢醫生。

她指，近日疫情大幅反彈，認為接種疫苗是最有效的「武器」，雖然仍待更多科學數據評估效用，但稱「越多市民越早接種，等於越多人有抗體保護，越能夠減慢、阻止病毒傳播，本港疫情越快遏止」，對於長期病患及長者的風險大幅減少，對於盡快恢復社交及經濟活動空間越大。

陳肇始表示，若疫苗接種未如理想，會考慮收緊社交距離措施，必要時關閉部分處所。（余俊亮攝）

陳肇始表示，2月18日逐步放寬社交距離措施，其後爆發餐廳及健身中心群組，若疫情不斷反覆，確診數字維持雙高位，加上疫苗接種未如理想，為公眾健康會考慮收緊社交距離措施，甚至必要時關閉部分處所。反之，若疫苗整體接種數字理想，市民嚴守防疫措施，例如戴口罩、出入使用安心出行等，食肆及商業處所限制可進一步放寬，現時關閉的處所可考慮復業、學校可全面復課，而運動場地也可全面恢復正常。

陳說，本港疫苗接種率是未來恢復跨境出行，以及放寬對跨境旅客實施檢疫措施的重要考慮，若本港整體疫苗接種率未如理想，可想像其他地方對與本港恢復通關未必積極，強調目前是關鍵時刻，令本港盡快恢復正常運作，政府會密切監察疫苗整體接種率，重申對未來防疫措施鬆緊力度最關鍵。她又指，雖然距離群體免疫仍有一段時間，但當有一定人數接種，會考慮檢視檢測頻率，出行等安排。

政府決定擴大優先接種群組覆蓋範圍，降至30至59歲人士，同時增加兩個組別，分別是在香港以外地區讀書的16歲或以上人士、以及外藉家庭傭工，皆屬可優先接種疫苗群組，覆蓋多於550萬人口。（余俊亮攝）

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