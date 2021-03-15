今增30宗確診健身群組累計122中招　政府否認透過洗衣店毛巾播毒

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-15 17:58

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（15日）新增30宗個案，13宗為健身室群組有關個案，令群組累有計超過120宗個案。衞生防護中心表示，輸入個案亦佔14宗，其中12宗初步基因篩查後，發現帶有N501Y變異基因，現時本港合共有87宗變異病毒株個案。

林文健指本港疫情嚴峻︰有效繁殖率達1.7

衞生防護中心總監林文健表示，於健身室群組爆發，令本港疫情出現反彈，港大醫學院發現病毒的有效繁殖率達1.7，認為現時本地的疫情嚴峻。他指，過去兩星期本況共錄得276宗個案，其中兩成屬輸入個案，約八成為本地個案，當中亦有三成，即233宗屬源頭不明個案，證明社區存在病毒傳播鏈。

林亦指，今日新增的15宗有關連個案中，其中13宗與健身室群組有關，令群組累有計超過120宗個案。當局經快速調查後，現有860個緊密接觸者正在檢疫，並要求超過2,200名密切接觸者的家居接觸者，接受強制檢測；更為近100幢大廈及工作場所，發出強制檢測公告。

有12宗由菲律賓、巴基斯坦、孟加拉輸入個案 發現N501Y變異基因

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增30宗確診個案，個案編號為11283至11312，年輕介乎17至81歲，男性及女性確診者分別為17人，其中兩宗於社區檢測中心找出。

而輸入個案亦佔14宗，包括從菲律賓、印尼、湯加王國、孟加拉、巴基斯坦抵港。歐家榮指，其中12宗初步基因篩查後，發現帶有N501Y變異基因，包括9宗菲律賓輸入、2宗巴基斯坦輸入、1宗孟加拉輸入個案。現時，本港合共有87宗變異病毒株個案，其中37宗為英國變異病毒株，8宗為南非變異病毒株、5宗類近巴西的變異病毒株，37宗有待公共衞生化驗處分析。

▼3月14日舊山頂道23號帝景園封區檢測▼

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潔而亮洗衣店兩員工曾到Ursus Fitness被送往檢疫

歐家榮亦指，早前錄得1宗位於西營盤居仁閣的確診個案，涉及一家人共4個案，最初個案編號為11604，屬源頭不明個案。他稱，居仁閣樓下開設「潔而亮洗衣公司」，而西營盤Ursus Fitness會光顧該店清洗毛巾。他指，由於該洗衣店有兩名員工曾到過Ursus Fitness，列為緊密接觸者，送往檢疫中心。

歐又說，居仁閣的確診家庭並無光顧該洗衣店，「睇唔到同呢幾個個案有咩直接關連」，會安排病毒基因排序，進一步調查該家庭及Ursus Fitness群組是否相關。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

而醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時，有 14名病人康復出院，至今累計10,769病人出院。至今有279名確診病人留醫，當中13人危殆、10人嚴重、256人穩定。