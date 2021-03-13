新冠肺炎｜健身群組超級傳播　梁卓偉：中上環住宅污水陽性憂爆疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-13 09:56

本港新冠肺炎疫情死灰復燃，西營盤健身中心URSUS Fitness群組增至64人確診。港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉今（13日）早在商台節目表示，健身群組患者由曝露、發病至確診只是2至3天，已傳播幾代，數字驚人。他對於疫情「唔敢好樂觀」，呼籲所有健身室從業員，以及曾到受牽連健身室的顧客盡快接受檢測，並在取得結果前避免社交聚會。 梁卓偉續說，昨晚在西營盤、中半山、西半山一帶住宅發現數個污水樣本檢測呈陽性，但未見相關陽性或初步陽性個案，代表存在未被發現的確診個案。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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港大醫學院院長梁卓偉。（李澤彤攝）

港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉稱，現在的疫情屬於第4波的延續抑或第5波，是見仁見智。惟健身群組患者由曝露、發病至確診只是兩至三天，已傳播了幾代，數字驚人。該群組患者到過很多不同工作地點，他對於疫情「唔敢好樂觀，希望見到可控情況。」

梁卓偉呼籲所有健身室從業員，以及曾到受牽連健身室的顧客盡快接受檢測，並在取得結果前避免社交聚會。他亦希望檢測承辦商可適時發放檢測結果，若要市民等一星期至10天才完成檢測，是極不理想、不能接受。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

中西區西營盤、中半山、西半山均有住宅污水呈陽性

梁卓偉續說，昨晚在中上環地區，發現數個污水樣本檢測呈陽性，但未見相關陽性或初步陽性個案出現，代表存在未被發現的確診個案。他指，陽性地點分佈頗廣，在西營盤、中半山、西半山一帶住宅均有發現，所以這個周末非常重要，呼籲強制檢測人士盡快檢測，希望可盡快撲熄疫情。

他提醒，健身中心應檢查通風系統及防疫措施是否到位， 盡量調校至最大換氣量， 並安裝消毒及空氣清新設備。

梁卓偉指，健身中心群組是超級傳播，源頭未明，若無法及時截斷傳播鏈隨時成第5波疫情起點。（馬煒傑攝）

梁卓偉又指出，今次健身群組的接觸層面較廣，情況是超級傳播，最終源頭仍然未明，更可能有更多的潛在個案，所以今個周未十分關鍵。他呼籲曾於同一個工作間，或同一幢大廈的市民盡量做檢測，務求令病毒未到第3至第4代傳播前盡量斬斷傳播鏈，否則群組隨時成為第五波的起點。

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