新冠肺炎｜過半機師已登記接種疫苗　陳帆：感謝航空業緊守崗位

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-13 12:24

新冠肺炎疫情襲港逾年，本港航空業陷入冰封狀態，運輸及房屋局局長陳帆今（13日）在網誌大讚航空業從業員在疫情下仍緊守崗位，遵從當局的檢疫措施、逾8萬名機場員工在短短三周內完成檢測；目前有過千名機師已登記接種疫苗，佔現役機師總數的一半，他承諾會政府會致力遏制疫情，令航空業能早日振翅高飛。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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陳帆今早在網誌表示，航空業從業員過去一年在艱苦困難時刻緊守崗位，並全力支持抗疫防疫，包括嚴格遵守衞生當局的檢疫措施、超過8萬名機場員工，在短短3個星期內完成檢測，並錄得零確診。

科興和復星/ BioNTech疫苗相繼開始接種，他表示，現役約3,000名機師中，超過一半已登記接種疫苗。他感謝航空業界的付出，再次承諾港府會努力遏制疫情、令航空業早日復甦。

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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全國人大代表大會前日（11日）通過「十四五」規劃綱要，陳帆又感謝中央支持香港提升和加強香港作為國際航空樞紐的競爭優勢，包括推進發展香港機場三跑道系統、擴建現有空運貨運站和加入新的高端物流中心、設立上游物流園及「空側」海空聯運貨運碼頭、開拓大灣區跨境直升機服務等。

陳帆強調機管局會繼續透過香港國際航空學院培訓不同範疇和資歷的人才，以應付航空業的未來需要。 （資料圖片／羅國輝攝）

陳帆續指，在發展航空業硬件同時，亦關注航空業的人才培訓，強調機管局會繼續透過香港國際航空學院培訓不同範疇和資歷的人才，以應付航空業的未來需要，並為本港青年提供發揮所長的機會。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼