高先電影院取消放映紀錄片《理大圍城》　稱避免引不必要誤會

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-15 17:48

開幕不足一個月、主打本土及小眾電影的高先電影院，早前宣布會放映一直未在主流影院公映的反修例紀錄片《理大圍城》，隨後反應理想，更特別加場。 惟事隔不足一周，原定今晚及下周日放映的場次突遭叫停。高先電影院及香港電影評論學會今(9日)下午5時許雙雙於FB專頁公布，指該片的放映事宜近日「受到過度關注」，為避免引起不必要的誤會，將會取消放映，已購票觀眾可前往退票。

《理大圍城》由「香港紀錄片工作者」執導，去年底獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎。(發行商「影意志」FB圖片)

高先上周於FB專頁公布，本月中將舉行「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」，播放各港產得獎電影，包括曾捲入送檢風波、一直未在主流影院公映的《理大圍城》，發行商「影意志」過去受訪時曾透露，接洽主流戲院放映該片屢現困難。《文匯報》翌日大篇幅報道，批評電影上畫，是「公然煽暴兼吸金」，又引述消息人士指倘電影含「港獨」口號、旗幟等畫面，則涉嫌違反香港國安法，警方或會採取行動。

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高先電影院及香港電影評論學會今於社交平台宣布，有感該片的放映事宜近日受到過度關注，為避免引起不必要的誤會，現將原定於 3月15日（星期一）晚上8時及3月21日（星期日）晚上9時半放映的《香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮》得獎電影《理大圍城》場次取消。對於是次放映變更，深表遺憾，期望觀眾諒解。電影院又交代退票安排，包括可作現金退款及以支票退款。



有網民得悉放映取消後，紛紛留言表示理解及支持，亦有留言者表明，「睇到呢個post喊咗，你哋盡咗力，唔容易！高先加油，電影評論學會加油！」、「上善若水」及「睇場戲既自由都無」等。

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反修例紀錄片《理大圍城》由發行至上映以來，均一波三折，有別於其餘5部得獎電影巡禮作品，唯獨是《理大圍城》一直未獲「認投」，去年9月發行商「影意志」將其連同《佔領立法會》送檢時，電影、報刊及物品管理處（電檢處）將其評為三級，已購票的未成年觀眾不得進場，並要求兩片加入告示，指影片紀錄的行為「可能會構成刑事罪行」，及後更釀出送審光碟以「碎片」方式被退還。