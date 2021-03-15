綠置居2021｜啟鑽苑獲房委會通過市價五折發售　6萬首期可做業主

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-15 19:59

【綠置居2021／鑽石山啟鑽苑／房委會／綠表置居計劃／申請資格／價錢／圖則平面圖】房委會資助房屋小組委員會今日（15日）開會，通過推售鑽石山綠置居項目「啟鑽苑」，按評定市值折減50%後，售價由約118萬元至約385萬元不等，預計今年5月接受申請。 除了「啟鑽苑」外，會上亦通過發售上期綠置居柴灣蝶翠苑、青衣青富苑的523伙貨尾單位，以及約800個租置計劃的回收單位。上述項目預計7月或8月攪珠，9月或10月開始揀選單位。

綠置居只可由公屋住戶或已取得綠表資格人士申請。根據現行定價機制，綠置居單位的折扣率會較上一次居屋銷售計劃的折扣率高10%。由於「居屋2020」的折扣率為40%，故是次銷售計劃下發售的綠置居單位，折扣率為50%。

啟鑽苑最平118萬

房委會今日通過發售位於鑽石山的綠置居項目「啟鑽苑」，當中涉及2,112伙，單位實用面積由184至481呎不等，按評定市值折減50%後，售價約118萬至385萬元。換言之，申請者最低只需約6萬元首期，便可有望上車。

一併推售上期綠置居貨尾、租置回收單位

另外，會上亦發過發售上期綠置居買剩的523個單位，當中包括柴灣蝶翠苑7個單位，以及青衣青富苑516個單位。單位實用面積由約17.4平方米至約17.6平方米不等。

此外，最新一期綠置居亦會推售「租置計劃」回收單位，涉約800伙。房委會指，截至今年1月，39條「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至126萬元，最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

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綠置居2021計劃下發售的單位如下：

1. 鑽石山啟鑽苑，共2,112個單位 2. 上期綠置居未售出單位，包括柴灣蝶翠苑7伙，以及青衣青富苑516伙 3. 因買賣協議撤銷而收回的上期綠置居單位 4. 約800個「租置計劃」回收單位

單身者預留300個配額

在揀樓次序中，會上亦決定，受公屋清拆計劃影響的白田邨第9、第10、第11和第13座的家庭申請者，將獲絕對優先選樓資格，之後為石籬中轉房屋的家庭申請者。

下一類別是參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者，共設有800個的綠置居配額，而單身人士亦預留了300個綠置居配額。

設網上申請

房委會指，除接受親身遞交或郵寄紙本表格外，亦會提供網上申請服務。

首兩年轉售有限制

根據房委會轉售限制，綠置居單位於購入首2年內，業主只可以原價售予房委會，而房委會不會回購單位，但會提名綠表買家以原價購買單位。購入單位第3年開始，業主可於毋須補地價情況下，於第二市場出售單位予符合綠表資格人士。其中景泰苑於2019年起陸續可以未補地價形式轉讓單位，去年中旬有單位轉手後帳面獲利超過1倍，更有賣家獲利超過260萬元，當時有立法會議員關注綠置居轉手成交價格，建議房委會應考慮延長禁售期至5年或更長，以免綠置居淪為炒賣工具。