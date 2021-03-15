銅鑼灣瀛豐放題料理店爆食物中毒　累計18人中招腹瀉、嘔吐

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-15 19:06

銅鑼灣「瀛豐放題料理專門店」上周出現集體食物中毒事件，5名食客進食生蠔、海膽帶子刺身後，出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵。衞生署衞生防護中心今（15日）公布，再有13人出現相關病徵，令群組至今累計18人。 新增個案當中，6人曾經求醫，毋須入院。全部受影響人士情況穩定。衞生防護中心指，仍在進行流行病學調查，提醒市民要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。

衞生防護中心上周二(9日)曾公布，5人在銅鑼灣「瀛豐放題料理專門店」用餐後懷疑食物中毒，他們曾進食生蠔、海膽帶子刺身，出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵。中心今日表示，再多五宗新增個案，合共13人出現相關病徵，令群組至今累計18人。

「瀛豐放題料理專門店」位於銅鑼灣，是日式放題任點任食餐廳。(資料圖片)

衞生防護中心表示，首宗個案涉及一男一女，年齡為25及33歲，他們在3月5日於該食肆晚膳，約17至38小時後出現腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵；第二宗個案涉及三男兩女，年齡介乎24至29歲，他們在3月9日於該食肆晚膳，約25至59小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵。

第三宗個案涉及兩名男子，年齡為24及34歲，他們在3月12日於該食肆晚膳，約35至43小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵；第四宗個案涉及一男一女，年齡分別為44及50歲，他們在3月11日於該食肆晚膳，約38至39小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵；第五宗個案涉及兩名女子，年齡為10及40歲，她們同樣在11日於該食肆進餐，約13至17小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。

新增個案當中，6人曾經求醫，毋須入院，全部受影響人士情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，中心近期就該食肆錄得共7宗個案，涉及18人。流行病學調查顯示，當中四宗個案在食物環境衞生署（食環署）開始調查和採取控制措施前已在相關食肆進餐。署方已通知食環署相關新增個案，調查仍然繼續。

發言人提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應光顧可靠及有牌照的食肆，亦應避免進食生的海產，及小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔等。