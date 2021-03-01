食物安全｜如何避免將沙門氏菌食落肚？謹記烹調一步驟避食物中毒

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-03-01 15:02

食物中毒不僅會發生在天氣炎熱時，即使進入秋冬季節也不容小覷，像是食用未澈底加熱的蛋品、畜禽產品，或是餐點遭生食污染等情況，就可能出現嘔吐、腹瀉和發燒等症狀。台灣食藥署表示，食物中毒其實主要是沙門氏桿菌食品中毒導致，因此平時做好衛生操作習慣，且徹底加熱，才能避免上吐下瀉。

如何避免將沙門氏菌食落肚？（按圖看清！）

生熟食砧板應分開使用 遠離食品中毒

沙門氏桿菌（又稱沙門氏菌）因不耐熱，只要在60度下加熱20分鐘，或煮沸5分鐘皆可殺滅，因此在人員方面，調理者除了應將生熟食砧板、刀具與器具分開使用，也需在手部遭污染、如廁後及製作餐點前，確實洗淨雙手，一旦出現腸胃道症狀，也應儘快就醫，尤其未確定痊癒前，應避免與食品接觸，避免造成其他人感染。

斷絕沙門氏桿菌感染途徑 確保食的安全

台灣食藥署解釋，在環境方面，老鼠、蟑螂、貓、狗等都可能成為沙門氏桿菌感染食品的途徑，因此除了防止入侵，也應確實做好撲滅病媒的工作，其中垃圾桶最好加蓋且定時清理，才能確保食的安全。

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做足衛生操作習慣 不怕吃壞肚子

至於在製作Tiramisu（提拉米蘇）、慕斯或沙律醬等，因無法經高溫加熱，這時可選用殺菌液蛋或衛生品質良好的蛋品，並確實做好調理的衛生管理。台灣食藥署強調，民眾也可參考食藥署製作的一系列防治食品中毒教材，只要做足衛生操作習慣，徹底加熱，就能將沙門氏桿菌全都殺光光，食得更安心。

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