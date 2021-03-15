新冠疫苗｜30至59歲周二起可預約　8間復必泰接種中心名額充裕

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-15 23:20

【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】政府今日（15日）宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，並增加兩個組別，30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人，明日（16日，星期二）早上9時起可預約接種疫苗。 若想注射BioNTech／復星醫藥復必泰，網上預約系統顯示，現已開放預約3月18日至4月5日的檔期，即最快18日才能接種疫苗，當中有8間復必泰接種中心名額充裕，但有接種中心的部份預約日子已經額滿。 若在明日起預約，但想及早接種疫苗，則可選擇科興疫苗。現時的科興疫苗的預約日期為3月16日至4月5日，若想預約第二天（17日）打針，至今仍有7間接種中心有名額。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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養和醫院、中山紀念公園最受歡迎

若要注射BioNTech復必泰，至今可預約周四起（18日）的日子，現已開放預約3月18日至4月5日的檔期，共設19間接種中心。

有復必泰的接種中心的預約反應熱烈，部份日子只餘少量名額，甚至已經額滿，當中以養和醫院的社區疫苗接種中心最受歡迎，該中心有13天已經額滿，要待至下月初，才有兩天尚有名額。

至於中山紀念公園體育館亦同樣受歡迎，有10天已經額滿；元朗體育館亦有4天已滿。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

8間接種中心名額充裕

若不想「爭崩頭」，至今仍有8間復必泰接種中心名額充裕，包括養和東區醫療中心、鴨脷洲體育館、聖保祿醫院、彩虹道羽毛球中心、界限街體育館、龍琛路體育館、香港中文大學醫院、大埔墟體育館。資料顯示，上述8間社區中心在3月18日至4月5日期間，全部都餘下大量名額。

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想提早打針可選科興

若想及早接種疫苗，則可選擇科興疫苗，現時的預約日期為3月16日至4月5日，比復必泰更早。

若在3月16日預約時間，並希望翌日（17日）便接種疫苗，至今仍有7間接種中心有名額，包括九龍灣體育館、官涌體育館、林士德體育館、將軍澳體育館、源禾路體育館、友愛體育館、天暉路體育館。不過，醫管局轄下的選定診所已經全部額滿。