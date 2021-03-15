衞生署指引：急性心肌梗塞、中風病人　延遲3至6個月才打科興疫苗

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-15 20:51

本港新冠疫苗接種計劃大規模推展，衞生署多返強調接種者病情穩定才應打針。私家醫生早前要求，衞生署應交代病情穩定的具體指引。署方今日（15日）就科興疫苗發出臨時指引，強調最近有急性心肌梗塞患者及中風病人，應延遲3至6個月等待病情穩定才打針。有私家醫生認為指引未有具體交代病情穩定的指引，對醫生判斷幫助不大。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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衞生署就科興疫苗，向基層醫療營運者發出臨時指引，強調市民最近有急性心肌梗塞及中風，應推遲接種3至6個月，有待病情穩定後才打針，而如病人僅出現高血脂，就應按臨床情況評估。

指引提出不建議以下人士接種科興疫苗：

．對科興或其他滅活疫苗有過敏反應

．過去打針後出現嚴重過敏反應，包括出現血管性水腫或呼吸困難症狀

．有嚴重的神經系統疾病人士，例如：橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症、多發性硬化症

．病情未受控制的嚴重慢性病患

．孕婦或哺乳中的婦女

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

以下人士就要延遲接種科興疫苗

．嚴重慢性病患者病情不穩

．有急性或不穩定疾病需接受治療人士

．正接受治療以控制病情的人士

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

私家醫生：對協助判斷應否接種幫助不大

有不願具名的私家醫生對協助判斷病情是否穩定幫助不大，僅「急性心肌梗塞患者及中風病人」延遲接種為新資訊，雖然每名病人身體狀況各異，但早前港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅提出具體指引，原預期署方亦有仔細說明，但現時出入頗大。

孔繁毅早前提出以下人士不應接種。

．上壓長期高於160、下壓高於100

．血糖HbA1C數值長期達10以上

．長期吸煙，並懷疑/已知有冠心病

．甲狀腺水平高或偏低，仍然調較緊藥物人士