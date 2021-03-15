撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-15 17:25

15日（周一），在國務院聯防聯控機制舉行的推進新冠疫苗接種有關情況新聞發布會上，科研攻關組、疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志表示，還沒有發現新冠病毒的變異株對內地附條件上市的新冠疫苗的保護率產生明顯的影響。

王軍志表示，相關幾個研發企業都針對當前收集到的幾種變異株採用疫苗免疫血清進行交叉中和能力的測試和評估，沒有發現滅活疫苗、重組蛋白疫苗對包括南非株的變異株的中和活性有明顯下降，所以還要跟蹤進行研究。

國家衛生健康委副主任李斌介紹了目前的接種工作計劃安排，他指出目前主要做好高風險人群、高危人群和其他人群的接種工作。

臨床試驗獲得足夠數據後開展高危人群接種

據介紹，目前第一步‌‌是做好感染‌‌和疾病傳播風險高的重點人群的接種。‌‌這類人群主要包括‌‌職業暴露風險較高的人群，‌‌有境外感染風險的人群和維持社會基本運行的關鍵崗位人員，‌‌還包括邊境‌‌地區的18歲以上人群和服務業，‌‌勞動密集型行業等疾病傳播風險較高的人群‌‌，因特殊原因需要接種‌‌且身體‌‌基礎狀態較好的老年人，‌‌以及行業主管部門確定的其他重點人群。‌目前重點人群的接種工作正在有序的開展。

第二步是開展高危人群的接種。‌‌據悉，這類人群主要包括老年人，患有‌‌基礎性疾病的患者等人群。‌‌由於目前臨床實驗關於這類人群保護效率的數據還不充分，‌‌因此這類人群接種工作需要根據疫苗研發的進度來進行安排。‌‌臨床試驗獲得足夠的安全性有效性的數據後，‌‌將及時開展相關人群的大規模接觸。‌

第三步是安排其他人群的接種，‌‌除了上面兩類人群外，‌‌其他有接種意願的人群都可以在這一步安排接種。

此外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，經研究，新冠疫苗與其他疫苗接種通常要間隔至少兩周以上。王華慶特別提醒，接種瘋狗症疫苗、破傷風疫苗等不建議按此操作，建議優先接種瘋狗症疫苗、破傷風疫苗。