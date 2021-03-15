新冠疫苗｜港大擬向本港中學發邀請信　招募3百名中學生接種疫苗

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-15 17:33

政府現時提供兩款2019冠狀病毒病疫苗供市民接種，不過18歲或以下人士因臨牀測試數據不足，故此暫不適合接種。為此，港大醫學院將就本地疫苗接種計劃展開6項研究，其中就包括招募11至16歲健康的中一至中四學生與其父母接種同款新冠疫苗，以研究兒童對疫苗的不良反應和免疫反應。

按圖即睇港大醫學院將就本地疫苗接種計劃展開6項研究：

研究將由港大醫學院兒童及青少年科學系負責，目前仍在籌備階段。根據醫學院網站表示，有鑑於現時批准作緊急使用的兩款新冠病毒疫苗（CoronaVac「克爾來福」、Comirnaty「復必泰」）仍未有針對16歲以下人群的公開數據，因此醫學院期望進行兒科研究，讓公眾可更暸解疫苗在對兒童的效能及安全性。

港大醫學院將就本地疫苗接種計劃展開6項研究，計畫向本港中學發邀請信，招募300名11至16歲健康的中一至中四學生，為他們與其父母接種同款新冠疫苗，以研究參加者對疫苗的不良反應和免疫反應。

港大醫學院兒童及青少年科學系擬招募300名中一至中四學生接種新冠疫苗。（美聯社）

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