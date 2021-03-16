美國總領事館夫婦員工初步確診　食衞局發出強制檢測公告

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-16 00:23

新冠肺炎疫情反覆。衞生防護中心昨日（15日）公布，兩名在美國駐港澳總領事館職員初步確診，二人是夫婦關係。政府在晚上發稿，指食物及衞生局發出強制檢測公告，要求於3月2日至3月15日曾身處美國駐香港總領事館的人士接受檢測，又指美國駐香港總領事館一直全力配合政府的防疫抗疫工作。

食衞局稱，美國駐港總領事館一直全力配合政府各項防疫抗疫工作。（資料圖片）

食衞局：總領事館一直配合政府抗疫工作

食衞局在公告指出，已按既定程序跟進上述的初步確診個案，包括安排他們入院接受隔離，以及要求在同一地點的工作人員及訪客按法例進行檢測。

兩宗初步確診個案來自同一家庭，發言人表示，在得悉二人任職美國駐香港總領事館後，政府已即時聯絡領事館；而衞生防護中心亦已聯絡相關人士，並按機制安排他們入院接受隔離及治療。衞生防護中心已展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作，並建議美國駐香港總領事館安排為其員工進行檢測，及為領事館進行徹底清潔和消毒，以保障領事館工作人員及公眾健康。

局方稱，總領事館一直全力配合政府上述各項防疫抗疫工作。

3月2日至15日曾身處總領事館需強檢

局方公布，已按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出強制檢測公告，要求於3月2日至15日期間，曾身處美國駐香港總領事館的人士接受檢測。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：