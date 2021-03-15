美領館兩職員染疫已被送院　曾到西貢西餐廳及中環酒吧用膳

本港新冠肺炎疫情持續，美國駐港澳總領事館證實，有兩名職員檢測結果對新冠病毒呈陽性。衞生防護中心今日（15日）在疫情記者會公布，新增30宗確診個案，及10多宗初步確診，當中包括兩名在美國駐港澳總領事館職員，兩人為夫婦關係，均在昨晚（14日）的帝景園封區行動中找出，分別是40歲男士及41歲女士，他們在上周五（12日）最後一日上班，本身沒有病徵。

中心又指，根據初步了解，兩人去年9月來港，「肯定是本地個案」，本月3日及10日分別曾到西貢餐廳Bones and Blades及中環士丹頓街酒吧Stazione Novella用膳。