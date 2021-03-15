美領館兩職員染疫已被送院　曾到西貢西餐廳及中環酒吧用膳

本港新冠肺炎疫情持續，美國駐港澳總領事館證實，有兩名職員檢測結果對新冠病毒呈陽性。衞生防護中心今日（15日）在疫情記者會公布，新增30宗確診個案，及10多宗初步確診，當中包括兩名在美國駐港澳總領事館職員，兩人為夫婦關係，均在昨晚（14日）的帝景園封區行動中找出，分別是40歲男士及41歲女士，他們在上周五（12日）最後一日上班，本身沒有病徵。
中心又指，根據初步了解，兩人去年9月來港，「肯定是本地個案」，本月3日及10日分別曾到西貢餐廳Bones and Blades及中環士丹頓街酒吧Stazione Novella用膳。
兩名染疫的美領館職員本月3日曾到西貢餐廳Bones and Blades。（互聯網）
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，10多初初步確診個案中，有2人是於昨晚封鎖中西區舊山頂道帝景園行動中找出，分別是40歲男士及41歲女士，為同住家人，均居住第三座，兩人在美國駐港澳總領事館工作，上周五最後上班，沒有病徵，衞生署會進行流行病學調查，並追蹤其密切接觸者進入檢疫中心，已建議領事員關閉消毒及安排職員檢測。
兩名染疫的美領館職員本月10日曾到中環士丹頓街酒吧Stazione Novella。（互聯網）
3名同住家人列密切接觸者
歐續指，兩人是去年9月抵港，近期沒有離港，「肯定是本地個案」，應該是是轄免人士，但沒有詳細資料。歐又指，兩人在領事館擔任文職，上班有戴口罩，過去14日主要上班，及去餐廳和超市，本月3日曾到西貢餐廳Bones and Blades，本月10日去過中環士丹頓街酒吧Stazione Novella，暫時已找出3名密切接觸者，為同住家人，當中2人已入醫院接受檢疫，1人入檢疫中心。
美國駐港澳總領事館證實，有兩名職員檢測結果對新冠病毒呈陽性。（資料圖片）
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