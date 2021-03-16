強制檢測｜港府抽查西營盤高士台一座住戶　1人違強制檢測公告

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-16 13:14

本港新冠肺炎疫情反覆，西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發。西區民政事務處今早（16日）聯同香港海關、西區警區和醫療輔助隊，在西營盤高士台第一座，要求住戶出示檢測證明。抽查行動中，發現1人違反強制檢測公告。港府警告，若該住戶再不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

▼3月15日封區情況▼

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政府今早派員7時開始，到西營盤興漢道23號高士台第一座，要求居民出示強制檢測公告期限內，曾接受檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。執法隊伍於該幢大廈出入口，查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認住戶是否已按要求進行檢測。行動約9時30分結束。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

港府指，行動共檢查約170名居民的檢測報告，其中1人違反強制檢測公告。政府已向該人士發出強制檢測令，要求她於指定時間內接受檢測。政府亦重申，倘若不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

港府發言人指，發出強制檢測公告的目的，是為盡快堵截病毒在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。發言人又稱，會繼續嚴格執法，強調所有應受檢人士須遵從公告。

翻查資料，高士台於3月13日新增2宗個案，確診者編號為#11231及#11238，分別是49歲男及35歲女，同於3月12日發病。