封區檢測︱再封西營盤、中西區　區議員擔心未能按時完成檢測

撰文： 孔繁栩 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-16 00:09

本港新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發。港府今晚9時宣布，西營盤的萬林閣、真光大廈、蔚峰及永祥大廈，以及中西區的金鳳閣、興華大廈A座及M座須「封區」。 有區議員表示，今晚突如其來封區，但直至晚上9時許仍未準備就緒，質疑政府能否按時完檢測，「好多居民聽朝仲要返工返學」，更擔心令一早已進行檢測的市民無所適從。

3月15日，政府宣布中西區金鳳閣被納入「受限區域」之一。（羅君豪攝）

+ 2 + 2 + 2

政府指出，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。西營盤及中西區指明的「受限區域」，目標分別在明日（16日）上午8時及7時完成行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站。

受影響居民會獲發物資，當中包括即食麵、樽裝水和罐頭。

▼3月15日封區情況▼

+ 3 + 3 + 3

封區前已要求駛離現場

就現場觀察，在約晚上8時半、即早在宣布「封區」前，有駕駛人士欲駛入巴丙頓道，但遭交通警員攔截，要求駛離。 在晚上九時，大批軍裝警員開始封鎖中西區巴丙頓道的華興大廈M座，並有警員在閘門外駐守，隨後有流動檢測車到場。

區議員：居民明日要返工返學

中西區區議員任嘉兒表示，興華大廈A及M座，連同金鳳閣有約200戶居民，她指自從中西區爆發疫情後，已多次追問民政事務處封區安排，但一直未有回覆，今晚突如其來封區，但直至晚上9時許仍未準備就緒，質疑政府能否按時完檢測，「好多居民聽朝仲要返工返學」。

區議員葉錦龍就指，位於高街一帶的「受限區域」有約300戶居民，他指附近一帶環衞生妥當，質疑政府的封區決定，或令一早已進行檢測的市民無所適從。

區議員葉錦龍（左）、中西區區議員任嘉兒（右）到場視察。（孔繁栩攝）

+ 9 + 9 + 9