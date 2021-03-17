強制檢測大廈｜增22地點　包括滙豐總行大廈、半山區15幢大廈

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-17 01:11

疫情反覆，食物及衞生區周二（16日）發出強制檢測公告刊憲，將22個地點納入強制檢測，當中堅尼地城泓都第1座、銅鑼灣大坑道16號及何文田山道23號督察級警察宿舍C座，因有居民確診而上榜；中西區西摩道、衛城里、活倫臺、衛城道、堅道及西摩道共15幢樓因污水樣本檢測呈陽性，居民均需強制檢測。

工作場所方面，中環滙豐總行大廈出現第三者患者，員工及曾到訪人士需強制檢測。衛城道11號港九五旬節會五旬節堂(香港)及衛城道7號孫中山紀念館都上榜。九龍城區嘉林邊道的九龍迦南中英文幼稚園，也列入強制檢測名單。

▼最新強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

強制檢測公告詳情包括任何本月3日至16日期間曾身處任何指明地方超過兩小時的人士，須於本月19日或之前接受檢測。受檢人士若在本月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府（17日）會在中環滙豐總行大廈為須接受強制檢測的工作人員增設流動採樣站。位於李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場及西營盤社區綜合大樓的流動採樣站均會延長服務日期至19日。

任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士，在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。

▼3月15日患者住所及行蹤▼