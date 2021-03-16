九龍迦南幼稚園爆上呼吸道感染停課三日　全校師生需強制檢測

撰文：李紫銘
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上年十月不少學校出現上呼吸道感染個案，在新冠肺炎仍未平息的情況下，家長對注射流感疫苗的需求急增，曾出現一針難求的情況！上年11月15日至19日短短幾日內，衛生防護中心共錄得超過130間小學和一間中學爆發上呼吸道感染個案。近日再有幼稚園學生出現上呼吸道感染個案而需要停課，但有別上年，所有相關的師生均需接受深喉唾液樣本檢測。
幼稚園停課三天 學生需接受檢測
九龍迦南中英文幼稚園早前接獲家長通知，其子女患上上呼吸道感染，學校呈報衛生防護中心後，確定幼稚園需停校三天，期間學校會安排網上實時教學。
上年學校爆發上呼吸道感染後，若與新冠肺炎不相關，一概停課處理。而今年的處理手法卻有變，是次衛生防護中心強制所有教職員及學生接受深喉唾液樣本檢測，並於今日（16日）下午到校派發樣本收集包，全校家長需於3月17日中午12時前回校交回樣本瓶。結果會由衛生防護中心通知學校。
按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月15日）：
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按圖即睇詳細出門防疫步驟：
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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：
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