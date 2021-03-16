九龍迦南幼稚園爆上呼吸道感染停課三日　全校師生需強制檢測

上年十月不少學校出現上呼吸道感染個案，在新冠肺炎仍未平息的情況下，家長對注射流感疫苗的需求急增，曾出現一針難求的情況！上年11月15日至19日短短幾日內，衛生防護中心共錄得超過130間小學和一間中學爆發上呼吸道感染個案。近日再有幼稚園學生出現上呼吸道感染個案而需要停課，但有別上年，所有相關的師生均需接受深喉唾液樣本檢測。