新冠肺炎│滙豐總行今起關閉　中環電梯技工憂慮往檢測

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-17 16:10

新冠肺炎疫情持續，西營盤健身中心URSUS Fitness群組波及中環金融界，滙豐總行大廈至今錄得3宗確診個案，大樓被列入強制檢測名單，並由今日﹙17日﹚起關閉至本周末。 記者今早到滙豐總行，現場各出入口都已關閉，有穿上保護衣的職員看守。大約12時半，有兩輛流動檢測車到滙豐外的銀行街，準備提供檢測服務。 位於中環愛丁堡廣場的檢測站，今早亦不時有市民到場檢測，其中有於中環上班的電梯技工表示，有同事曾於滙豐總行工作，為安全起見接受檢測。另有市民不知道滙豐總行關閉，得悉後感到驚訝，｢嗰度都唔少人！｣

▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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記者今早10時到中環滙豐總行，各出入口都已關閉，有身穿保護的人士看守，不過外面的自動櫃員機則照常運作。另外，有職員清潔大廈的銅獅子。到大約中午12時半，有兩輛流動檢測車到大樓外的銀行街，準備提供檢測服務。

鄰近滙豐總行的愛丁堡廣場檢測站，今早亦不時有市民到場接受檢測，不過人流未算多，毋須排隊。電梯技工梁先生於工作期間，抽空到場接受檢測，他表示，需在中環不同大廈工作，雖然未曾到滙豐總行，但有一名同事之前曾到訪；自己早前又曾與該同事一同工作，為了安全起見接受檢測。

雖然中環多幢大廈接連出現確診，不過梁先生表示未有太擔心，平時會保持衛生，亦會定期檢測，認為可以｢安心啲｣。

市民李先生居於西環一帶，他表示雖然其大廈未有確診，但認為現時｢情況危急｣，居所附近又未能取得檢測瓶，故前來檢測。對於滙豐總行關閉，他直言並不知情，對此感到驚訝，｢嗰度都唔少人！｣他又指，自己近期已減少外出，做運動時亦會戴上口罩。

早前有居於半山帝景園的美國領事館職員確診，駕駛穿梭巴士的蘇先生今早到愛丁堡廣場檢測。他指，為不同屋苑駕駛穿梭巴士，包括帝景園，直言感到擔心。他又指，據其觀察，部分居民不願戴口罩，接受檢測後可更安心。