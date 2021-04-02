建築工程紛爭、拖糧頻現　工程師學會冀盡快設審裁機制

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-02 00:00

建築工程具複雜性，當中涉及不同技術及建築工人，雙方很容易出現紛爭。工程師學會指，一旦雙方有爭議，發展商等僱主不願發出資金，除非承辦商「實力雄厚」可墊支，否則工人不單無糧出，判頭公司更可能有倒閉的危機。 事實上，政府曾打算制定《建造業付款保障條例》，並設立審裁（Adjustication）機制，以從速解決工程爭議，雖然條例早在2015年完成諮詢，但至今仍未落實。工程師學會建造事務爭端解決委員會主席唐培強認為，雖然現時有方法解決爭議，但所需時間可能較長，故希望盡快推出審裁機制。

工程師學會會長源柏樑（右）、工程師學會建造事務爭端解決委員會主席唐培強（左）。（鄭子峰攝）

唐培強表示，工程建築容易出現爭議，常見紛爭包括付款安排、手工問題等。工程師學會會長源柏樑亦指，若最終要打官司，資金便會被扣住，工程便難以延續，屆時僱主、承辦商、建築工人等都會「三輸」。因此，在訴諸法庭前時，可使用其他解決方法。

調解所需時間較長 可能最終拒和解

若工程出現糾紛，現時除了訴諸法庭外，雙方可以先談判。若有需要，可以尋找合資格人員調解（Mediation）。唐培強指，調解不是追求對與錯，但可將雙方情緒放下、理性分析後果。而調解最終有裁決，雙方簽署後便可成為合約。

不過，調解需要雙方合作，所需時間可能較長，常見於婚姻、財產糾紛等。唐培強舉例指，有個案調解3年多仍未完成，曾有夫妻就物業有爭拗，最終律師費已高達2,500萬元，直逼物業價值3,000萬元，惟至今仍未有成果。至於就建築業的調解，過去亦有類似例子，最後調解不果。

政府建議引入改善建造業付款保障的條款於新的工務工程合約。（資料圖片）

審裁機制列明付款期限

為了更快解決「拖糧」或其他糾紛，政府擬推出審裁（Adjustication）機制，透過審裁員解決糾紛。審裁員審視事件及裁決後，會列明必須要限定期限內付款，雙方必須要執行，否則會有法律負任。

至於審裁的費用會由雙方分擔，擬議的審裁的機制是專門針對工程項目，並會顧及工程的背景，可有助盡快解決金錢問題，使工程繼續進行，避免雙方損失。

唐指，曾試過有業主「拖糧」數百萬元，最終要自己墊支付錢予工友，若當初有審裁機制，便能盡快獲發資金。他更指，過去亦曾有業主不肯付錢，較細的承辦商因而出現財困，最後被逼結業，更曾有人透過背景較複雜的人士「收數」。

唐培強說，工程師學會已訓練了近70個工程師，日後可參與審裁。（鄭子峰攝）

已訓練70個工程師

政府在2015年就《建造業付款保障條例》展開諮詢，但現今已未推行。而政府最新建議，可先引入改善建造業付款保障的條款於新的工務工程合約。他坦言，支持政府盡快推出計劃，並推展到私人項目。他又指，工程師學會已訓練了近70個工程師，日後可參與審裁工作。