麗港城天井深或致垂直播毒　工程師學會會長源柏樑倡關近天井窗戶

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-26 19:34

新冠肺炎疫情嚴重，藍田麗港城5座出現多宗確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（25日）指大廈的天井較深，並懷疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。 工程師學會會長源柏樑表示，天井越深、空氣流動率便越低，或更易累積載有病毒的空氣。他建議，若大廈的天井較深，可選擇將鄰近天井的廁所或廚房窗關閉，以防病毒入屋。當洗澡或如廁時，可使用抽氣扇，並將廁所門打開少許罅位，防止抽氣扇抽乾U型隔氣的水封。

1月25日，麗港城5座有多人確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇不排除與垂直傳播、煙囪效應或擾流效應有關。（鄭子峰攝）

源柏樑指，普通的住宅大廈都設有半開放式的天井，設計本來可以有助採光及通氣，不過疫情下，卻可能成為傳播病毒的原因之一。

天井越深 空氣流動率便越低

源柏樑解釋，天井越深，空氣流動率便越低，由於空氣流動得慢，故載有病毒的空氣或會累積在天井內。他指，若有住戶染病，他因咳嗽等噴出的病毒空氣或會走出天井，然後再進入其他住戶的屋內。

他說，按照演算，若天井深度以2米作基線，當天井有3米深，空氣流動的效率會低10.5%；5米則低18%。相反，當天井越寬，空氣便越流通。

▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

+ 7 + 7 + 7

可關窗開抽氣扇 廁所門留罅位

源柏樑建議，若大廈的天井較深，可選擇將鄰近天井的廁所或廚房窗關閉，當洗澡或如廁時，可打開抽氣扇。為防抽氣扇會抽乾U型隔氣的水封，可考慮不將廁所門關實，並打開少許罅位，將廳的空氣流入廁所，再經抽氣扇抽出室外，以防抽氣扇抽乾水封，從而使病毒入屋。