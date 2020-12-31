新冠肺炎｜舊樓喉管易傳播　工程師學會源栢樑籲推發牌制

每次有同座向的住戶確診新冠肺炎，都會引起社會廣泛關注。部分舊樓在今次疫情下都相繼成為疫廈，香港工程師學會會長源栢樑指，舊式樓宇興建時，較少出現短距離空氣傳播的傳染病，建議短期內市民可為渠管「望聞問切」，中長期政府就要推出渠務員發牌制度及設立基金供有經濟困難住戶檢測及修補渠管。

同座向大廈住戶一旦有感染，都會引起渠管問題導致「垂直傳播」的疑慮。香港工程師學會會長源栢樑指出，渠管是樓宇傳播其中重要途徑，原因可以是缺乏排氣喉、喉管破損等。

部分舊式公屋的喉管會收藏單位內，喉管一旦有破損，帶有病毒的氣體或更近距離接觸居民。源栢樑稱舊樓興建時，社會都較少出現傳染病，當時無考慮樓宇內傳播問題，而且舊公屋人口密集，單位接單位，若將喉管放置在外牆，便會影響景觀及通風，喉管亦因要維修無法收藏在牆內，但自2003年沙士之後，政府都規定新落成大廈要的喉管需要放置在外牆。

若市民自行改裝，如更換座廁等，而喉管接駁未完善都有可能令排氣管破損。（資料圖片／梁鵬威攝）

防止病毒經渠管傳播，源栢樑指市民可由自己「望聞問切」。「望」：馬桶水震動，當馬桶大量排水情況下，排氣喉無接駁好將氣壓平衡，排水會過大，而排水後的水位高度就會低於應有位置，糞渠內臭氣有機會流入室內。

「聞」：洗手間有無臭氣傳出，若有則可能為排氣喉有氣體洩漏；「問」：租戶未必清楚單位排氣喉設計，應問業主單位有無裝排氣喉、位置；「切」：將番梘水塗上渠管接駁位，有氣泡出現代表有氣體洩漏，住戶應即時交由專業人士檢查。

源栢樑說，建議政府推出牌照制度，監管安裝喉管的渠務員。（資料圖片／余俊亮攝）

至於政府角色，源栢樑指現時沒有發牌機制，監管安裝喉管的渠務員，令業界質素有參差，建議政府設立監管機制；設置基金協助有經濟壓力的住戶檢查及更換喉管，模式可參考政府的「優化升降機資助計劃」等。