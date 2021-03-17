確診大廈食肆｜月租10萬赤柱松竹苑要強檢　虎鐵鐵板燒等食肆上榜

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-17 23:49

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（17日）新增11宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，本港再多6個住址新上榜，其中以港島區佔大多數，而一名屬於URSUS Fitness群組女確診者，除了報稱住在鴨脷洲漁安苑外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店。 此外，今日亦有4間餐廳新上榜，包括「幸鮨屋」、「虎鐵鐵板燒」等。昨日確診的男督察，在灣仔警察總部駐守刑事部。

赤柱松竹苑月租高達10萬

資料顯示，本港多6個住址新上榜，當中包括赤柱松竹苑HOUSE 1、均益大廈第三期B座、銅鑼灣海宮大廈 、何文田瓊林別墅Ａ座、鴨脷洲漁安苑碧安閣。其中居於赤柱松竹苑的47歲女確診者（#11332）屬於URSUS Fitness群組。網上資料顯示，松竹苑有租盤的月租高達10萬元。

而同樣屬於URSUS Fitness群組的34歲女確診者（#11341），除了報稱住在鴨脷洲漁安苑碧安閣外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店。

6幢大廈及堅道Woodland Montessori須強檢

食物及衞生局晚上公布強制檢測公告刊憲，有6幢大廈新增一宗或以上確診個案：上環文咸東街富薈上環酒店、何文田文福道19號瓊林別墅A座、赤柱赤柱崗道28號松竹苑第1座、鴨脷洲漁安苑碧安閣、上環宜必思香港中上環酒店及銅鑼灣大坑道18號。任何在3月4日至17日期間曾身處所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月20日或之前接受檢測。受檢人士若在3月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣海宮大廈及均益大廈第三期B座今晚已封區檢測，因此沒有再上榜；名單增銅鑼灣大坑道18號及上環文咸東街富薈上環酒店，後者因均益大廈確診調酒師曾到訪。

中西區堅道110-118號安峰大廈1樓至2樓The Woodland Montessori Pre-school (Caine Road)也列入強制檢測。任何在3月4日至17日期間曾身處所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於3月20日或之前接受檢測。受檢人士若在3月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4食肆上榜 確診調酒師曾到幸鮨屋

而確診者曾到訪過的食肆中，再多4間餐廳新上榜。在今天新增一宗無源頭個案，涉及一名在灣仔「Mr Brown」工作的27歲男調酒師（#11334），最新資料顯示，他去過西營盤的「幸鮨屋」。

另外，今天另外一宗無源頭個案，則是一名家庭主婦（#11338），她曾去過九龍城的「雄聚一堂」。而URSUS Fitness群組一名新增患者（#11341），亦曾去過灣仔澳門逸園中心的「虎鐵鐵板燒」。

而早前確診的38歳男督察（#11325），最新資料顯示，他曾在3月12日到訪灣仔警察總部，他在警總刑事部工作。

▼3月17日患者住所及行蹤▼