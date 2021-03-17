DSE　2021｜考生須填健康申報表　虛報或遭DQ　受強檢者不應赴考

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-18 00:01

新冠肺炎疫情下，2021年香港中學文憑考試（DSE）下月開考，考評局今日(17日)更新《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，嚴格規定所有考生在赴考前，必須自行量度體溫及填妥健康申報表，如不遵從或虛假申報，將可能被取消考試資格。

至於被要求接受強制檢測考生，考評局要求在未收到陰性報告前不應赴考，只有持有陰性結果方獲准應考，局方重申，並非要求所有考生試前須做病毒檢測。考生亦應按校方指示，使用不同出入口進出試場及上洗手間，在休息期間應與其他考生保持社交距離。

中學文憑試（DSE）今年4月下旬展開，第二年在新冠肺炎疫情下舉行。（資料圖片／歐嘉樂攝）

根據《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，有以下規定：

赴考前

‧必須自行量度體溫，填妥並簽署考評局提供的「考生健康申報表」，如考生拒絕合作或作出虛假、不完整或誤導申報，將受到懲處甚或被取消考試資格

‧考生如有任何徵狀都不應赴考，應盡早求醫

‧正接受強制檢疫或等候檢測結果的考生不應赴考，只有持有陰性檢測結果的考生方會獲准應考

‧筆試及實習考試不設補考，考生因病未能應考會按的【考生手冊】內第四章第4項作出評分處理

‧考生及考務人員均不可在試場內佩戴附有氣閥的口罩或呼吸器

考生赴考前必須自行量度體溫，填妥並簽署考評局提供的「考生健康申報表」。（考評局文件）

開考前

‧試場的指定位置會設置體溫監察站。考生進入試場前，必須戴上外科口罩及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手。試場可在試場入口鋪設已經噴灑漂白水的地墊

‧監考員須檢查考生是否已填妥及簽署「考生健康申報表」，如有考生超出體溫監察警戒線，須以額探及耳探探熱。如有需要，考生可稍作休息再重新探熱，最終以耳探式探熱器的讀數為準

‧若考生發燒，監考員將要求考生回家休息並求診。考生在考場應避免與其他人交談

考生之間應保持1.5米距離。（考評局文件）

試場的加強措施

‧進行筆試的禮堂或課室，考生之間（包括前面、後面及兩旁）須保持不少於1.5米的標準距離。在可行的情況下，學校應盡可能使用校內空間以擴闊試場內考生之間的距離

‧學校應把禮堂劃分成不同區域，以疏導人流。考生須按指示使用不同的門口進入／離開禮堂及只可使用其區域所指定的洗手間

‧課室試場應盡可能分隔開，例如可改將課室試場安排在不同樓層而非使用同一樓層的全部課室，兩間課室試場之間以一間空置房間分隔。指示考生使用其樓層所指定的洗手間，禁止考生在兩節考試之間的休息時間到訪其他樓層。課室試場主任應與各課室監考員協調，以安排考生分批離開考室及前往洗手間

試場禮堂會分隔，讓考生之間保持社交距離。（考評局文件）

兩節考試之間的休息時間

‧考生須正確地戴上外科口罩，定時用潔手液洗手及不得與他人交談，盡量到較空曠及避免到人多擠逼的地方

‧除非獲試場人員指示，考生不可使用其他樓層的洗手間

‧考生如需進食或喝水，應保持1.5米距離及面向同一方向，否則，試場可在枱上加裝有高於頭部的足夠高度的隔屏。考生於除下口罩時不要交談，在進食前後保持手部衞生，不要與他人分享食物、飲料和餐具。

學校可以將考場課堂分隔開放。（考評局文件）

考生於考試期間不適（發燒／嘔吐）

‧若考生身體不適，可向監考員示意，或要求提供嘔吐袋，並由監考員陪同離座前往洗手間或到醫療室休息，如有需要試場學校可召喚救護車把考生送往求醫。

考試完結

‧考生須聽從試場主任指示，分批／按不同區域離開試場

於考試期間發現確診個案

‧根據衞生防護中心的建議，如有任何曾於試場逗留的考生或監考人員隨後確診，衞生防護中心會進行流行病學調查及接觸者追蹤，以確認是否有緊密或其他接觸者。試場學校在清潔和消毒後，試場可以重新開放作考試用途。