應屆DSE考生奪繪畫冠軍　冀大眾守護動物　領養不棄養

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-19 00:01

本港不時發生虐待動物事件，全港16間中小學早前參與了由警務處與香港課外活動主任協會合辦的「動．人時刻」海報創作比賽，勇奪高中組冠軍的佛教茂峰法師紀念中學江雪兒同學以人熱電玩「動物之森」為題材，宣揚領養不棄養訊息，畢業後有志向設計專業發展，為寵物設計日常生活品。 初中組冠軍的佛教覺光法師中學劉桐茵同學就希望藉作品，讓主人學會珍惜寵物的珍貴時光；而高小組冠軍的保良局林文燦英文小學鄧婥翹同學特別關注保育海龜，呼籲大眾減少使用塑膠及切勿製造海上垃圾。

（左起）保良局林文燦英文小學鄧婥翹、佛教覺光法師中學劉桐茵及佛教茂峰法師紀念中學江雪兒分別奪得高小組、初中組及高中組冠軍。（孔繁栩攝）

「動‧人時刻」海報創作比賽頒獎典禮於周二（16日）舉行，新界南總區指揮官麥展豪致辭時表示，近年社會對「保護動物」議題愈趨關注，警方於上月正式推展「動物守護．社區大使」計劃，在社區各層面上凝聚愛護動物人士的力量，以協助及宣揚「守護動物，尊重生命」的訊息。

勇奪高中組冠軍的佛教茂峰法師紀念中學江雪兒同學以人熱電玩「動物之森」為題材，宣揚領養不棄養訊息。（孔繁栩攝）

盼成為設計師創作寵物用品

榮獲高中組冠軍的佛教茂峰法師紀念中學江雪兒同學，參考了早前熱門遊戲「動物之森」角色，及貓咪頻道「好味小姐」元素，以「中途之家」為主旨繪畫作品，希望藉此宣揚領養不棄養訊息。

江同學養有一隻布偶貓，她指每次看到虐貓新聞都感到十分難受，希望準備養貓的主人要給予愛心。江同學即將應考DSE，期望將來可以成為設計師，為寵物製作日用品，初步構思想設計貓食盤，她亦希望成為動物義工，體驗在領養狗場照顧小動物。

初中組冠軍的佛教覺光法師中學劉桐茵同學就希望藉作品，讓主人學會珍惜寵物的珍貴時光。（孔繁栩攝）

初中組冠軍得主：盼珍惜寶貴時光

獲得初中組冠軍的佛教覺光法師中學劉桐茵同學，盼透過作品帶出「對寵物來說牠們的世界只有主人」的訊息，希望主人珍惜和寵物的寶貴時光，「寵物係屋企人，唔可以隨便拋棄」。

高小組冠軍的保良局林文燦英文小學鄧婥翹同學特別關注保育海龜，呼籲大眾減少使用塑膠及切勿製造海上垃圾。（孔繁栩攝）

高中組得主關注海龜瀕臨絕種

至於高小組冠軍，就讀保良局林文燦英文小學的鄧婥翹同學就指，曾經看過有關海龜瀕臨絕種的紀錄片，「覺得好慘，成日角入漁網，吸入塑膠」，呼籲大眾留意海洋污染嚴重性，減少使用塑膠及不要掉垃圾落海。

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ASU警員難忘與舊拍檔探老人院

新界南總區動物守護社區大使、隸屬機場特警組（ASU）的Andy就分享與離世拍檔Rico的點滴，他指Rico退役後成為第一隻考上動物醫生的瑪蓮萊犬，他們不時探訪老人院，Andy指每當長者觸摸寵物時，都會產生催產素，「令人有愛的感覺」，為他們帶來歡樂。