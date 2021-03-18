新冠肺炎│兩童染疫留院　長期被穿約束衣　醫管局︰父母事前知道

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-18 01:48

醫院管理局昨（17日）深夜發聲明，就一宗有關住院期間不快經歷和指稱醫院對兒科病人使用約束衣的報道作出澄清。聲明指一般而言，醫院會基於兒科病人的安全和福祉才會考慮使用約束衣，並會事先徵得父母或監護人的同意，強調父母必定會在事前知道。

竹篙灣檢疫中心。(資料圖片/張浩維攝)

醫院管理局表示，在安排兒童獨自入院時，醫院會按既定程序，為2019冠狀病毒病檢測呈陰性的父母提供選擇，在衞生署衞生防護中心的同意及隔離設施許可下，讓父母陪同確診子女住在同一隔離病房。醫院會向父母解釋感染的風險，並指導他們所需的感染控制預防措施和提供個人防護裝備。根據感染控制安排，衞生防護中心會在兒科病人出院後安排父母進行額外的檢疫隔離。

早前有報道指一名母親在Facebook發文，稱自己兩名分別5歲及1歲的兒子早前確診，須送往瑪麗醫院接受治療，她與丈夫未受感染，送往竹篙灣檢疫中心強制檢疫14天。她指由於兩名兒子沒有父母陪同，留院期間必須全日穿上約束衣。她稱5歲兒子因為不能落床而需要穿上尿片，弱小心靈因此受創。該名母親又指，護士只透過閉路電視觀察兩名兒子情況，每日只會送餐和換尿片3次，期間無安排兒子洗澡和更衣。