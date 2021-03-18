封區檢測｜西營盤均益大廈、銅鑼灣海宮、海都大廈共73人未檢測

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-18 12:13

新冠肺炎疫情持續，政府昨夜（17日）再次突襲封區，圍封西營盤均益大廈第三期，並向該大廈發出強制檢測公告。封區行動今早11時（18日）完成，並無發現確診個案，惟當局發現有65人仍未進行檢測，另有70戶沒有應門。銅鑼灣海宮大廈和海都大廈亦有8人未檢測。 另外，當局今早亦在深水埗早前曾有確診者的鑽石樓，進行強制檢測執法行動，發現3人未有進行檢測，已他們定發出強制檢測令或罰款5,000元。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

政府今早（18日）表示，當局人員今早7完成強制檢測行動後，隨即在封區範圍內執法，受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環，才可經指定指出離開，執法行動早上11時完成，發現有65人未進行強制檢測，當局已向他們發出強制檢測令。政府續指，希望未有應門的70戶居民，盡快聯絡當局進行檢查。截至今日凌晨二時，約1 800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府昨晚亦將銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈列「受限區域」，今日（18日）上午約8時宣布已完成強制檢測行動，執法行動在上午約11時完結，發現有8人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。另有約60戶居民無應門。截至今日凌晨一時，約630名居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。

另外，深水埗民政事務處今早亦區同入境處和深水埗警區等，在曾出現確診者的鑽石樓進行強制檢測執法行動，共檢查了約150名居民的檢測報告，其中3人違反強制檢測公告，被發出強制檢測令及罰款5,000元。

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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