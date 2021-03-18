封區檢測｜西營盤、銅鑼灣三廈2430人檢測零確診　1人需再採樣

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-18 08:17

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（17日）公布新增11宗確診個案，政府昨晚圍封有確診者的住所大廈，涉及西營盤均益大廈第三期及銅鑼灣告士打道海宮大廈及海都大廈。 至清晨7時，政府宣布均益大廈第三期完成強檢，無人確診。至清晨8時，政府宣布銅鑼灣海宮、海都大廈亦完成強檢，1人需重新採樣。

政府今晨約7時發聲明，指已完成西營盤受限區域（西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約775戶，約70戶沒人應門。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

其後政府又宣布銅鑼灣受限區域（銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈）完成強檢，截至凌晨一時，約630名居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。此外，政府又派員到訪約250戶，約60戶沒人應門。▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。