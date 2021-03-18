新冠疫苗｜增12人接種後送院一人留醫　35歲男打復必泰後抽搐

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-18 23:24

本港新冠疫苗接種計劃於2月底開展，今日（18日）是第21日。政府今日公布接種數字及異常個案，指過去24小時共有約11,800名市民接種第一劑科興疫苗，亦有約10,800名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗（BioNTech）；目前累計約276,600名市民已接種第一劑疫苗。 政府亦指，過去24小時共有12宗打針後送院個案，其中11宗已經出院，一宗留院觀察。當中一名35歲男子接種復必泰疫苗後，出現抽搐，惟該男子不遵從醫生勸告自行出院；另有兩名女子同樣在送院治理後，不遵從醫生勸告自行出院。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

截至今日下午8時的過去24小時，約有11,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約8,300人在8間社區疫苗接種中心接種，約3,100人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；另外約有10,800名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為83%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%。目前累計約276,600名市民已接種第一劑疫苗，其中約201,500名接種科興疫苗，約75,100名接種復必泰疫苗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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預約數字方面，截至今日下午8時的過去24小時，約9,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約18,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

當局又指，截至今日0時0分，過去24小時共有12宗送院個案，其中11宗已經出院，一宗留院觀察。一宗留院個案為一名70歲女子，昨日於源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到頭痛及出現高血壓。她於同日下午分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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3人拒聽醫生勸告 自行決定出院

然而有3宗出院個案為病人不遵從醫生勸告自行出院，包括一名35歲男子，昨日（17日）於元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現抽搐，他被送往博愛醫院，情況穩定。但他其後不聽醫生勸告，自行決定出院。

另一名49歲女子昨日荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現心悸，她於同日下午被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。亦有一名46歲女子昨日在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩及出現高血壓。她於同日下午被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。

其他異常個案包括3名市民昨日於元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，左手臂麻痺或乏力；亦有市民接種復必泰疫苗後出現藥物敏感、暈眩等。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼