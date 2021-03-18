新冠疫苗｜健身業界籲同行接種疫苗　商會：已有五成會員預約打針

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-18 18:37

本港新冠肺炎疫情反覆，截至今日（18日）西營盤健身中心Ursus Fitness群組，累計有135人確診。健身業界聯同立法會議員邵家輝及郭偉強，今日呼籲業界接種疫苗抵抗疫情，恢復公眾對健身業界信心。其中兩個業界商會透露，會內已有約五成從業員預約接種疫苗，其他人仍在考慮中。 有商會主席則引述政府消息指，否認有健身群組若超過200人，健身室須停業的說法。商會建議政府增加地鐵站派發的樣本瓶數量。

立法會議員指外界的報道未必全面，並重申業界只鼓勵從業員接種。（李澤彤攝）

傳健身群組若超過200人須停業 商會：當局冇呢個講法

昨日有消息指，健身業與民政事務局官員會面後，當局代表曾稱，健身群組若超過200人，健身室便須停業。他又稱，局方期望業界由每兩周一檢，加密為每周一檢。

不過香港康樂體育專業人員總會主席王曉山稱，「政府之後澄清冇呢個講法」。王亦指，早前曾向業界會員諮詢，認為7日抑或14日檢測1次，對他們而言問題不大。但他建議政府須增加社區檢測量，例如增加港鐵站派發的樣本瓶數量。

王曉山建議政府須增加社區檢測量，例如地鐵站派發的樣本瓶數量。（李澤彤攝）

從業員較年輕願意接種疫苗

王曉山指，屬下100個包括瑜珈、健身、舞蹈等範疇的屬會，合共約有750名會員，當中五成已預約於未來兩周，接種第一劑疫苗，而他個人亦已打針。

王坦言，健身群組爆發後，健身人數確實有所下降，但他們願意「以身作則」先接種疫苗，令公眾恢復信心。他亦指，由於從業員較年輕、身體狀況較理想，「並唔係糖尿三高」，因此抱有願意接種的心態。

國際美容健康總聯合會健體行業發展常務委員會林佩佩指，其會員數量接近千人，服務人數過以萬計，現時已有五成年輕從業員已預約接種，「其他仲研究緊。」她亦指，已在中心張貼疫苗資料，讓從業員因應身體情況選擇疫苗。

林佩佩（右一）稱，現時已有五成年輕的從業員已預約接種疫苗。（李澤彤攝）

邵家輝重申非強迫接種疫苗

問到現時從業員接種哪一種疫苗較多，立法會議員邵家輝沒正面回應，認為最重要了解更多疫苗效用。他指，外界的報道未必全面，重申業界只鼓勵從業員接種，強調從業員可自行選擇，「唔係強迫，係鼓勵性質。」

健身業界聯同立法會議員邵家輝及郭偉強，今日呼籲業界接種疫苗抵抗疫情，以恢復大眾對業界的信心。（李澤彤攝）

郭偉強︰健身群組爆發只係個別事件

工聯會立法會議員郭偉強亦說，康體業界包括健身、舞蹈、瑜珈等中小微企，對於今次有健身中心出現群組爆發，「我哋認為只係個別事件。」他指，業界經過400多日的停業後，已難以捱下去，希望接種疫苗後，可減低風險，為公眾提供更大保障，因此「唔介意行多步。」