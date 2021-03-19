新冠疫苗｜專家教打針前準備　曾通波仔及食物藥物過敏應先體檢？

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

【疫苗過敏者、長期病患、孕婦接種科興／復必泰疫苗須知】本港新冠疫苗計劃開打，本周起更擴大可接種群組包括30歲以上市民及外傭，惟因應接連出現多宗異常事故，部份市民打算於接種前接受身體檢查，以求安心。 有專家認為，慢性病患者及長者決定接種前，病情穩定與否才最關鍵，倘病情突轉差例如血糖或血壓飆升，又或出現心口痛及氣促等異樣，諮詢醫生較為穩妥，術後康復或曾做心臟通波仔病人亦然。年輕人方面，如曾經有嚴重過敏反應者，不論其過敏類型，則應格外留神。一般人打針前作身體檢查未必具效益，因只反映當刻情況。 有協助接種的家庭醫生則指，自今星期起，於打針前主動詢問身體狀況的市民增加約兩成，經診症後，已「勸退」約6名市民暫援接種，包括血壓度數達200的長者。

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急性心肌梗塞和中風者康復後3至6個月可打疫苗

本港出現 7 宗接種科興疫苗後死亡事件，當中6人涉心血管問題，近日亦有復必泰疫苗接種者有暈眩、出疹等不適。衞生署日前首次向醫生發出科興疫苗的「臨時接種指引」，列明特定人士不可接種，包括：

1.曾對新冠肺炎疫苗、其他滅活疫苗或其他任何疫苗有嚴重過敏反應、2.患嚴重神經系統疾病、3.患嚴重長期病而病情不受控，以及4.孕婦及哺乳中的婦女。

近期曾現急性心肌梗塞和中風者，則適宜在康復後3至6個月始打疫苗，患糖尿病、高血壓等長期病患者，若病情未受控或正在調校藥物等，亦應延遲接種。但並未就不宜打疫苗的血糖、血壓等訂下具體指標。

體檢需時 或影響接種疫苗進度

呼吸系統專科醫生梁子超指出，現時無證據顯示接種前進行身體檢查具效益，因一次性的體檢只反映當刻情況，「只可以排除身體不穩情況」，未能排除偶發性病發風險，同時亦會影響接種進度，「依家係信心問題，多於一切」。他又指，歐美、巴西及土耳其等地，亦沒有為擬接種疫苗的60歲以上市民進行體檢的做法。

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坊間多疫苗誤解 致長者虛驚

梁子超續說，香港有別其他地區，長者屬首批接種人士，現階段未有數據顯示疫苗會增加中風或心臟病風險，但坊間多誤解致長者虛驚，「疫情嚴峻地區，係先打咗醫護先」，他認為，專家委員會應披露更多其他地區接種數據，助市民了解。

通波仔後一至兩周已可打針 亦可再觀望

他續指，慢性病患者及長者決定接種與否，關鍵在於其病情是否穩定，倘一直有覆診且獲告知病情受控，「應該無問題」，惟病情出現惡化情況例如血糖或血壓飆升，又或突出現心口痛及氣促等異樣，「就要先睇醫生評估。」至於術後康復病人或曾進行通波仔手術者方面，他則指，以其他疫情嚴峻地區而言，術後一至兩周已可打針，香港則因疫情稍緩，始建議相關病人可待數個月「觀望」病情，「但如果情況穩定，無血糖或血壓飆升，無轉差，都可以(打針)。」

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有過敏史打核酸疫苗要小心

年輕人方面，梁子超表示，除非有過敏史，否則一般情況而言毋須專程進行體檢，「但如果有過敏史，或曾經有急性嚴重過敏，打核酸疫苗（mRNA）就要小心。」被問到有食物或海鮮敏感患者需否特別留神，他則指如只屬輕微過敏則問題不大，「但嚴重如出現過水腫、風癩、氣促等就屬於嚴重」，必須先諮詢醫生。至於類固醇用藥方面，他指暫無證據顯示與疫苗相沖，但現階段數據少，「擔心的話，可以再問醫生。」

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康健國際醫療集團營運總監梁國齡指，集團體檢服務需求未有增多，他指，身體檢查是保健作用，「都好嘅。」他認為，要增加港人注射疫苗信心，需靠醫生盡力解說。有提供身體檢查計劃的基督教聯合那打素社康服務回覆查詢時則指，體檢服務需求未有因疫苗接種計劃展開而增加，亦暫無統計接種疫苗前到診所進行身體檢查的相關數據。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

有個別醫院則特別提供「疫苗注射前檢查服務」，養和醫院過敏病科中心為有藥物或疫苗過敏病史的人士進行檢查，以評估對2019冠狀病毒疫苗的過敏風險，有過敏風險的病人會獲轉介至免疫及過敏病科專科醫生作進一步檢測，包括皮膚點刺測試及/或在皮內注射經稀釋而含有相關輔料的物質。養和醫院回覆稱，疫苗接種計劃開展後，院內體檢服務需求穩定。