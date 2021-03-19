泛民47人初選｜何桂藍等5人放棄擔保申請　徐子見高院申保亦被拒

撰文： 陳家怡 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-19 11:37

47名民主派人士因組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷和王百羽今（19日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核，案件由國安法指定法官蘇惠德審理。5名被告庭上表示不申請保釋，須繼續還柙。吳政亨和林卓廷保留每8天申請保釋覆核的權利，下周四（25日）提訊。

此外，今天在高院再申請保釋的被告徐子見，法官杜麗冰聽畢其陳詞後，亦駁回其申請，徐子見須繼續還柙。徐在提堂期間因身體不適而未有上庭，今是是首度出庭應訊，他聞法官決定後苦笑，其母則拭淚。

5被告今日到庭要求作保釋覆核。(詳看下圖)

林卓廷吳政亨保留每8天上庭權利

聆訊在早上約10時開始，蘇官表示原本有9名被告保留每8天申請保釋覆核的權利，4人早前放棄權利，包括：袁嘉蔚、黃子悅、吳敏兒和岑敖暉。

餘下的5名被告，均先後表示不作保釋申請，須繼續還柙。其中吳政亨和林卓廷保留每8天申請保釋覆核的權利，將於下周四提訊。何桂藍、梁晃維和王百羽則放棄每8天上庭的權利，蘇官指他們有權向高等法院申請擔保。

王百羽離開犯人欄時向公眾席高舉雙手，並展示所攜書本。聆訊約10分鐘後散庭。

徐子見高院申保被拒

另外有6名被告已先後向高院再提保釋申請，包括：徐子見、尹兆堅、岑子杰、梁國雄、毛孟靜和鍾錦麟，聆訊於本月內進行。

高院法院今處理東區區議員徐子見的保釋申請，案件由國安法指定法官杜麗冰處理，杜官聽取控辯雙方陳詞後，拒絕徐的保釋申請。徐得知結果後苦笑，離庭前向公眾席揮手及拍心口，並叫：「加油呀各位！」徐母離庭時抹淚。

6人向高院申請擔保的被告。(詳見下圖)

11名已獲保釋的被告及他們的保釋條件。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

戴耀廷、區諾軒及黃之鋒等47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件押後至5月31日再訊。

案件編號：WCKK813/2021