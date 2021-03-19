疫苗擴大接種群組 留學生注射赴英　 IT男揀復必泰：保護率較高

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-19 13:33

近期相繼出現懷疑接種疫苗後，出現嚴重事故的個案，令不少市民卻步，惟政府決定擴大接種群組，其中包括降低接種年齡。有從事資訊科技業的市民今日(19日)到中心接種疫苗，稱自行分析資訊後選復必泰，因保護率較高，有更大信心；亦有留學生打算接種疫苗後赴英，由於歐洲亦使用復必泰，相信方便認可，期望接種後可免除隔離。

政府早前宣布，擴大接種群組範圍至，30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工。

今早10時，在旺角界限街體育館疫苗接種中心外，約有二十人排隊。從事資訊科技行業40歲的黎先生，稱揀復必泰疫苗因參考數據後，保護率較科興高，「多啲信心」。黎指，有留意到副作用資訊，但自己過往接種流感針後沒副作用，所以不太擔心，理解朋友間都有不同看法、擔心，認為是整個社會的責任，總要有人做第一批人，「永遠都有第一批，我覺得自己適合就做咗先。」

黎先生從事資訊科技行業，稱揀復必泰疫苗因保護率較科興高。（黃詠榆攝）

英國留學生接種後赴英

另外，16歲的陳同學是英國留學生，原已計劃4月初赴英，「一見到有打就即刻預約」，期望接種疫苗後赴英時更便利。陳又指，不太擔心副作用問題，「始終都後生⋯⋯唔驚，都有信心」，揀復必泰疫苗是因歐洲使用相同疫苗，相信方便認可。她期望，大家接種疫苗後，可開關去旅行，「都成年幾無去」，最想通關後去台灣遊玩。

至於25歲的江先生，則陪同約70歲的父親接種疫苗，以陪同者身份一同接種，「接種風險應該無中COVID 咁大」。江指，其父有少許高血壓，沒有其他長期病，選擇復必泰因有效率更強，「好似無咁多事故」，又言對科興疫苗「有啲保留」，認為接種後的事故較多。

美容業員工望全港人接種 控制疫情

從事美容業的劉小姐，過去停業多月收入大減，同行之間都期望盡快接種疫苗。她亦指，不擔心副作用問題，做任何事皆有風險，「打咗就對自己、為自己份工咁」。

護理系四年級學生李小姐亦稱，自己需到醫院實習，由於復疫苗的保護率較高，分析數據後，認為較科興好。對於副作用問題，她稱近日大部分的都是頭暈、肌肉痛等較輕微的副作用，大部分人送院治理後可自行出院，故不太擔心。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼