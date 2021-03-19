疫苗｜復必泰可應對變種病毒　林文健：接種率逾半可放寬防疫措施

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 00:20

本港新冠疫苗接種計劃於2月底開展，周四（18日）已踏入第21日。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會周四舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健會後表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施；而部份場所如老人院等，接種率若高至100%，亦可放寬探訪。 委員會又指，現時本港使用的復必泰（BioNTech）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效。」至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

當局交代，過去3個多月本港有近450宗輸入個案，當中93宗是變異病毒株，分為英國37宗、南非8宗、巴西5宗，餘下43宗仍待基因分析。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於會後表示，復必泰疫苗對英國、巴西的變種病毒株都有效，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效嘅。」

科興疫苗未有數據顯示對變種病毒有效

至於科興疫苗，劉宇隆稱至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。而港府計劃購入的阿斯利康疫苗則對英國及巴西變種病毒有效，但對南非的變種病毒「基本上無效。」至於會否建議政府取消購入阿斯利康疫苗，他重申這並非委員會決定，應交由政府考慮。他又指，英國有報道顯示病毒變異株會令病情更嚴重，故未來仍要嚴防輸入、提升疫苗接種率。

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

林文健則重申，接種疫苗的人士「完成兩劑好重要」，因為只打一劑抗體未足夠，「打第二劑先有足保護。」他又指，近日有個案是接種疫苗後確診，反映疫苗覆蓋率低水平，要放鬆防疫措施「要好謹慎」，社交距離措施與疫苗結合威力最大。

林文健：老人院接種率達100%可放寬探訪

林又指，社交距離措施要分階段放寬，現時本地個案仍未「清零」，源頭不明個案反映社區仍有隱形傳播。如疫苗接種率提高至50%以上，「某一啲措施可放寬」；如部份場所包括老人院等接種率高達100%，亦可考慮放寬探訪。劉宇隆則指，群體免疫的要求高，世界上認同如接種率達75%，可「放心思量國際間流動有條件放鬆。」他又提到，屆時醫院探病、與老人家見面都是考慮之列，「只要大家齊心，逐步逐步可發生，但不會很快。」

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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林文健亦承認不同國家對不同疫苗種類或會出現互相認證問題，但提醒市民應考慮疫苗效益大於感染風險，並指「應先做好自己，再去諗旅行、外遊。」他又指，打完針後是否可通關，不但是科學問題，亦涉及不同國家的政策，不能評論。他提到，世衞至今仍認為要推行疫苗護照未成熟，因為全球疫苗仍然短缺，倘推行會令發展中國家的人民未能外遊，做成不公平現象。

許樹昌：康復者可等出院後90日才接種疫苗

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，由於感染過新冠病毒的人，體內已有抗體，可維持6至9個月，故康復者日後要打疫苗，可選擇核酸疫苗：「打一針就夠，因為抗體水平已十分高，明顯對免疫系統有刺激，似打兩針反應。」他又指，康復者不需要「急住打針」，可等出院後90日才接種。不過，他承認科興一類使用滅活技術的疫苗，並無齊全數據。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼