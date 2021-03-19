疫苗護照│姚思榮指有條件探討　最快與新加坡推行　料非絕對條件

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-19 09:10

政府推行新冠疫苗接種計劃，各國商討設立疫苗護照，讓已接種疫苗的市民可出境旅遊。旅遊界立法會議員姚思榮今日（19日）在港台節目《千禧年代》上指，料最快可與新加坡推行，但估計接種疫苗非絕對條件，雙方面的疫情控制比疫苗護照重要。

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旅遊界立法會議員姚思榮於節目上指，疫情打擊全球經濟，包括旅遊業及航空業，不能靠本地消費解決。他指，現時香港近日疫情穩定，有條件傾推行疫苗護照，而商經局亦指正探討。

優先考慮讓已接種人士通關

他指由於去年與新加坡已有通關時間表，估計最快可與新加坡通關，而做法將跟從早前「旅遊氣泡」，仍需要作核酸檢測及安裝追蹤程式等，而其後再放寬其他安排。不過他估計接種疫苗非絕對條件，認為雙方面對疫情控制比疫苗護照重要。他料接種疫苗只會是優先考慮條件，如讓已接種的人優先出國，而本港願接種的人士比率不高，否則將久久不能通關。他指，希望政府能開放與內地交流，據他了解國內放寬外國人打國產疫苗的簽證安排，但不包括檢疫安排。

對於不同國家認證的疫苗不一，他指相信各國未來可就此再作溝通，因全球為一個地球村有大量公民互相往來，他指日後內地疫苗有更多數據時可再傾，現階段最重要本港疫情控制好。

旅遊界立法會議員姚思榮。（資料圖片）

劉達邦：多數中小企會員現不會接種疫苗



香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說，因應各國認證的疫苗不一，據他了解多數會員現時不會接種疫苗，有待各國有共識才決定接種哪款疫苗。他指，若國內、歐洲、美國認可疫苗不同，「去晒三個地方唔通要打晒三款疫苗？」他指，現時政府擴大優先接種群組，已包九成營商的人士。對於與內地通關，他希望若本港於兩至三周的個案少，內地可放寬檢疫標準，由14日減至7日，最理想為不用檢疫。

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