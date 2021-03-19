滙豐總行大廈第4宗　初確診裝修師傅源頭不明　曾赴茶餐廳同膳

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 17:50

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，衞生署今日（19日）公布新增13宗確診個案，而暫時錄得少於10宗初步確診個案，當中一名裝修師傅感染源頭不明，他曾於3月11日至15日於滙豐總行大廈進行裝修工作，是經滙豐總行強制檢測中找到個案。 衞生防護中心指病人潛伏期主要到茶餐廳與同事及家人用膳，當局估計病人有可能使用過升降機，但與早前滙豐總行大廈出現的三宗個案有沒有關連，則要再等待基因分析結果。

▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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裝修師傅3月中到滙豐總行8樓及11樓工作

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，暫錄得少於10宗初步確診個案，當中不明源頭個案包括一名裝修師傅，主要負責木工。他於3月11日至15日期間，曾到滙豐總行大廈8樓及11樓進行裝修工作，沒有到過其他樓層。該裝修師傅與少於10位同事一起工作，相關人士須送往強制檢疫。

張又稱，該名裝修師傅其後往中環士丹頓街地舖繼續工作。他居於銅鑼灣加路連山道加路連大樓，潛伏期主要到茶餐廳與同事及家人用膳。

被問到該名裝修師傅是否曾使用滙豐總行大廈升降機，張指未有詳細詢問，但估計病人有可能使用過升降機，因工作樓層較高。她又表示，公用設施或造成傳播，但相信大廈已進行消毒。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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首三宗患者為滙豐員工及外判職員

翻查資料，滙豐總行大廈早前已出現3宗確診個案，今日初步確診的裝修師傅是否與早前個案有關？張竹君表示，早前有兩宗在滙豐總行大廈工作的個案與URSUS Fitness群組有關，曾有確診者工作的樓層為21、22及27樓。另一人則是一名38歲男子，住在大坑道16-68號，在判公司「IKAS International」任職電腦工程師，於中環滙豐大廈銀行27樓上班，最後上班日為3月12日，未找到感染源頭，因此該大廈日前納入強制檢測名單，若裝修師最後確診，是該大廈第4宗。

她又形容情況如另一有確診個案的大廈港島東中心，強調「個病（新冠肺炎）傳染性高，始終人來人往有機會唔知咩情況下用咗公共設施，或者近距離接觸過（確診者）」。現時仍未知如何傳播，要待基因分析才知道個案是否有關連。