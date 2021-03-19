澳門周六起降低香港入境檢疫要求　醫學觀察及自我健康管理減7日

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-20 03:33

本港新冠肺炎疫情持續，不過近日本港確診數字有所回落，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈，因應香港的疫情變化，由明日（20日）中午12時起，入境前14天內曾經到過香港的人士，只需接受14天醫學觀察及7天自我健康管理的措施，較目前少7日。

由明日（20日）中午12時起，入境前14天內曾經到過香港的人士，須接受14天醫學觀察及7天自我健康管理的措施。（資料圖片 / 李澤彤攝）

根據現時澳門旅遊局規定，入境前21天內曾經到過香港，須持有24小時內無染疫報告，以及於入境後要接受21天指定地點的醫學觀察和最少7天自我健康管理，即合共28日。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（19日）宣佈，因應香港的疫情變化，由明日中午12時起，入境前14天內曾經到過香港的人士，只需接受14天醫學觀察及7天自我健康管理的措施，即合共21日，與香港目前對外地返港人士的安排一樣。

修改細節上亦適用於因曾到過香港，而正在接受醫學觀察或自我健康管理的人士，其自我健康管理期間最早可在入境後21天結束。

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另外，澳門方面指，自我健康管理期間人士的澳門健康碼會轉為黃色，因曾到過香港而接受自我健康管理的人士，仍須最早在自我健康管理結束前一天接受一次新冠病毒核酸檢測，結果為陰性後，其澳門健康碼才可以轉成綠色。此外，因曾去過台灣或外國的各項措施不變。